CHP'nin 36. Olağan Kurultayı çalışmalarını sürdürürken, Parti Meclisi (PM) seçimlerine geçilmesi için kesinleşen aday listelerinin baskıdan gelmesi bekleniyor.

CHP'nin 36. Olağan Kurultayı Ankara Spor Salonu'nda devam ediyor.

Kurultayın ikinci gününde 60 kişilik PM üyeleri ile 15 kişilik Yüksek Disiplin Kurulu'nun (YDK) asıl ve yedek üyeleri seçimi gerçekleştirilecek.

Kayıtlı bin 226 kurultay delegesinin bulunduğu CHP'de, Parti Meclisi için rekor sayıda başvuru yapıldı. PM için 488, YDK için de 108 kişi başvuruda bulundu. Böylece kurultayda PM ve YDK için 596 kişi aday oldu.

Delegeler PM için aday listesinden en az 47 en fazla 52 adayın ismini işaretleyecek. BYKP'de ise 12 adaydan 8'i için işaretleme yapılacak.

- BYKP listesi belli oldu

PM'ye Bilim Yönetim ve Kültür Platformu'ndan (BYKP) girecek 8 kişi için genel başkan tarafından belirlenen 12 kişilik liste de açıklandı. Listede sanatçı Onur Akın ile mevcut genel başkan yardımcısı Lale Karabıyık da yer alıyor. Listede Haziran 2015'te MYK'dan istifa eden eski Genel Başkan Yardımcısı Burhan Şenatalar'ın ismi de bulunuyor.