CHP'nin 36. Olağan Kurultayı'nda, 60 kişilik Parti Meclisi (PM) ve 15 kişilik Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyelerinin belirlenmesi için oy verme işlemi başladı.

Ankara Spor Salonu'nda devam eden kurultayda, yapılan hazırlıkların ardından seçimlere geçildi. Delegeler 25 sandıkta, 52 PM üyesiyle 15 kişiden oluşan YDK üyelerini belirleyecek. PM'nin 8 üyesi ise Bilim Yönetim ve Kültür Platformu kontenjanından gelecek.

Delegeler, PM için en az 47, en fazla 52, YDK için ise en az 14, en fazla 15 adayı işaretleyebilecek. Bunun dışında yapılan işaretlemelerde oylar geçersiz sayılacak.

PM için 488, YDK için de 108 kişi başvuruda bulundu. Böylece kurultayda PM ve YDK için 596 kişi aday oldu.

Aday fazlalığı nedeniyle her delegenin oy verme işleminin yaklaşık 5 dakika sürmesi bekleniyor.

- İlk sırada İlgezdi yer aldı

Kurultay salonunda, delegelere Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun da "anahtar listesi"nin olduğu belirtilen çok sayıda liste dağıtılıyor.

Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun olduğu ifade edilen "anahtar listenin" ilk sırasında halen PM üyesi olan İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi yer alıyor.