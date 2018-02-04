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CHP'nin 36. Olağan Kurultayı

POLİTİKA HABERLERİ | 04.02.2018 22:41 | Son Güncelleme

Genel Başkan Kılıçdaroğlu, PM ve YDK üyelerinin belirlendiği kurultayın ikinci gününde oyunu kullandı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyelerinin belirlendiği 36. Olağan Kurultay'ın ikinci gününde oyunu kullandı.

Kurultayın yapıldığı Ankara Spor Salonu'na gelen Kılıçdaroğlu, "1 No'lu" sandığın bulunduğu kabine girdi.

Kabinde yaklaşık 8 dakika kalan Kılıçdaroğlu, PM ve YDK üyelerinin belirlendiği iki zarfı sandığa attı.

Kılıçdaroğlu, oy kullandıktan sonra İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun yanında bulunan ve "sağlık sorunlarının olduğu" ifade edilen Şerif Madendere isimli partiliyle ayaküstü görüştü.

Kemal Kılıçdaroğlu daha sonra partililerin "Halkın umudu Kılıçdaroğlu" sloganları eşliğinde salondan ayrıldı.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Parti Meclisi Yüksek Disiplin Kurulu

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