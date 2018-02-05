CHP'nin 36. Olağan Kurultayı

CHP'nin 36'ncı Olağan Kurultayı'nda 15 kişiden oluşan Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) seçiminin resmi olmayan sonuçları açıklandı.

Ankara Spor Salonu'nda devam eden Kurultayda, 108 kişinin başvuru yaptığı YDK seçimlerinin sonuçları belli oldu.

Toplam 15 üyeden oluşan YDK asil listesinde yer alan isimler ve aldıkları oylar ise şöyle:

"Tuba Torun 603, Erdoğan Kılıç 553, Uğur Bayraktutan 548, Gülsüm Filorinalı 542, Sezgin Kaya 534, Öncü Özbay 526, Selahattin Emre 498, Ahmet Ersen Özsoy 486, Mahir Polat 486, Mustafa Serdar Soydan 478, Emrah Arslan 444, Cem Artantaş 436, Turan Aydoğan 432, Süleyman Bülbül 420 ve Banu Gençkan 378."