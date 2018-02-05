CHP'nin 36. Olağan Kurultayı

CHP'nin 36'ncı Olağan Kurultayı'nda Parti Meclisi (PM) için yapılan seçimlerin resmi olmayan sonuçları açıklandı. Genel Başkan Yardımcısı Haluk Koç 692 ile en fazla oyu alan isim olurken, onu İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke 687 oyla takip etti.

Ankara Spor Salonu'nda devam eden kurultayda delegeler 25 sandıkta, 52 PM üyesi ile 15 kişiden oluşan YDK üyelerini ve Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu tarafından aday gösterilen 12 kişiden Bilim Yönetim ve Kültür Platformu'nun (BYKP) 8 üyesini belirlemek için oy kullandı.

PM için 488, YDK için de 108 kişinin başvuruda bulunduğu seçimin resmi olmayan sonuçları 6,5 saat süren sayımın ardından ilan edildi.

İlk olarak BYKP ve YDK sonuçlarının açıklandığı kurultayda, kadın ve gençlik kotası uygulanmamış haliyle 52 kişiden oluşan PM listesi de divan tarafından okundu.

Parti Meclisi'nin 8 üyesi ise daha önce açıklanan Bilim Yönetim ve Kültür Platformu kontenjanından PM'ye girecek.

Kotaların uygulanmasının ardından resmi olarak duyurulacak sonuçlara göre, Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun "anahtar listesi"nde bulunan 42 isim PM'ye seçilirken, 10 isim ise seçilemedi. Kılıçdaroğlu'nun anahtar listesindeki YDK üyelerinin tamamı ise seçilmeyi başardı.