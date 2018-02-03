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CHP'nin 36. Olağan Kurultayı'nda 790 oy alan Kemal Kılıçdaroğlu, Genel Başkanlığa yeniden seçildi. Muharrem İnce, 447 oyda kaldı.

POLİTİKA HABERLERİ | 03.02.2018 23:36 | Son Güncelleme

CHP'nin 36. Olağan Kurultayı'nda 790 oy alan Kemal Kılıçdaroğlu, Genel Başkanlığa yeniden seçildi. Muharrem İnce, 447 oyda kaldı.

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