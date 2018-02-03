HABER

CHP'nin 36. Olağan Kurultayı'nda Muharrem İnce'nin, adaylık başvurusuna yönelik imzaların incelenmesi sonucu 115 oyla başkanlık için yeterli oyu bulamadığı ancak Kılıçdaroğlu'nun 48 mükerrer oyun İnce adına sayılması yönünde Divan Başkanlığına dilekçe ver

POLİTİKA HABERLERİ | 03.02.2018 18:15 | Son Güncelleme

CHP'nin 36. Olağan Kurultayı'nda Muharrem İnce'nin, adaylık başvurusuna yönelik imzaların incelenmesi sonucu 115 oyla başkanlık için yeterli oyu bulamadığı ancak Kılıçdaroğlu'nun 48 mükerrer oyun İnce adına sayılması yönünde Divan Başkanlığına dilekçe verdiği açıklandı.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

CHP Olağan Kurultayı'nda son dakika gelişme!

CHP Olağan Kurultayı'nda son dakika gelişme!

TSK açıkladı: Afrin'de bir tankımız vuruldu! Acı haber geldi

TSK açıkladı: Afrin'de bir tankımız vuruldu! Acı haber geldi

Diyanet'ten olay yaratacak yeni fetva: Sol elle şeytanlar yemek yer

Diyanet'ten olay yaratacak yeni fetva: Sol elle şeytanlar yemek yer

Son dakika: Sınır karakoluna hain saldırı! 2 asker şehit

Son dakika: Sınır karakoluna hain saldırı! 2 asker şehit

Eski futbolcu Enes Burak Başak otomobilinde öldürüldü

Eski futbolcu Enes Burak Başak otomobilinde öldürüldü

Paige Spiranac, tehdit aldığını söyledi

Paige Spiranac, tehdit aldığını söyledi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Akşener, memleketinde esnafı ziyaret etti (3)

Akşener, memleketinde esnafı ziyaret etti (3)

Akdağ'dan gençlere 'evlenin' tevsiyesi

Akdağ'dan gençlere 'evlenin' tevsiyesi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki: "Milli meselede muhalefet olmaz"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki: "Milli meselede muhalefet olmaz"

AK Parti Kadın Kollarında kongre heyecanı sona erdi

AK Parti Kadın Kollarında kongre heyecanı sona erdi

AK Partili Turan: "Bu ülke anayasasına bu milletin karar verdiği referandumuna gayrimeşru demek bir siyasi saygısızlıktır"

AK Partili Turan: "Bu ülke anayasasına bu milletin karar verdiği referandumuna gayrimeşru demek bir siyasi saygısızlıktır"

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci:

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci:

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.