CHP'nin 36. Olağan Kurultayı'nın ardından

CHP'nin 36. Olağan Kurultayı'nda genel başkanlık için yarışan ancak kazanamayan Yalova Milletvekili Muharrem İnce, "İtirazlarım var. Yapılan haksızlıklara, hukuksuzluklara boyun eğmeyeceğim ama beni seven dostlarımın sosyal medyada Genel Başkana hakaretlerini görüyorum. Bunları tasvip etmiyorum, doğru bulmuyorum ve istemiyorum. Böyle bir şey olmaz. Bu doğru değil. Biz parti içerisindeki mücadelemizi sürdüreceğiz. Asla geri adım atmak yok." dedi.

Yalova'ya gelişinde Yalova-İzmir karayolunda konvoy oluşturan partililer tarafından karşılanan İnce, CHP İl Başkanlığı'nda yaptığı basın açıklamasında, verdikleri mücadelenin kişisel bir hırs ve ego tatmini olmadığını söyledi.

İnce, mücadelelerinin geleceklerini geri alma mücadelesi olduğuna dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Çocuklarımızın, ülkemizin geleceği tehlikede. Geleceğimizi geri almak için bir değişim mücadelesi başlattık. 'CHP'de değişim, Türkiye'de değişim' dedik. 'CHP değişirse Türkiye değişir' dedik. 'CHP umut olursa insanlarımızın yüreği kıpır kıpır olur' dedik. CHP'de umutları yeniden yeşertmek, umutları çoğaltmak, yaşatmak için bir değişime ihtiyaç olduğunu, mevcut yapının, statükonun, bu büyük başarıyı gerçekleştiremeyeceğini defalarca yenildiğini, yine yenilirse 2019'da çok kötü olacağını ve her şeyimizi kaybedeceğimizi, bunları anlatmaya çalıştık. Sokakta bunu anlattık. Tribünlerde, parti tabanında anlattık. Her yerde anlattık. Bir sıkıntımız kaldı oy kullananlarda tam anlatamadık. Onlar da bu memleketin evladı. Göstersem şaşırırsınız; 'Oyumu sana vermedim çok üzgünüm, pişmanım' diye mesaj atan mı, 'İmza istedin vermedim. Kendimden utanıyorum' diyen mi, 'Emrindeyim' diyen mi, 'Yanlış yaptık' diyen mi istersiniz?"