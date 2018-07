CHP'nin 59 il başkanından ortak açıklama

24 Haziran seçimleri sonrasında daha seçim sonuçları analiz edilmeden, tartışılmadan, değerlendirilmeden bir olağanüstü kurultay çağrısı yapılması ve bu çalışmanın sosyal medya, basın ve kamuoyu üzerinden sürdürülmesi doğru değildir. İhtiyacımız olan olağanüstü kurultaydan ziyade birlik, beraberlik ve sorumluluk içinde bu karanlık süreçten çıkabilmemizdir. Sorumluluk sahibi her partilimizin parti içi iktidar mücadelesini ve olağanüstü kurultay tartışmalarını bir kenara bırakarak partimizi kamuoyunda tartıştırmaktan vazgeçmesi ve partimizi yerel seçimlerde başarıya taşıyacak olgunlukta davranması gerekmektedir."

Rıfkı Güvener, bildiriyi okuduktan sonra, bildiriye imza veren CHP İl başkanları olarak tüm CHP'lileri tarihi bir sorumlulukla birlik ve beraberlik içinde hareket etmeye davet etti.

- İstanbul, İzmir ve Ankara imza verdi

Güvener daha sonra ise bildiriye imza veren il başkanlarının isimlerini tek tek okudu. Güvener'in okuduğu listeye göre aralarında İstanbul, İzmir, Ankara, Adana, Bursa ve Antalya'nın da bulunduğu 59 il başkanı söz konusu bildiriyi imzaladı.

Bildiride imzası olmayan il başkanları ise şunlar:

"Aksaray, Ardahan, Bartın, Batman, Bilecik, Denizli, Düzce, Gaziantep, Gümüşhane, Hatay, Isparta, Karabük, Kastamonu, Kırklareli, Manisa, Mardin, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Trabzon ve Yalova."

Bu arada İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, yaptığı açıklamada CHP'nin 81 il başkanının Ankara'ya davet edildiğini bildirdi. Ankara'ya il başkanları olarak taraflarını değil, tavırlarını belirtmek için geldiklerini söyleyen Kaftancıoğlu, şunları kaydetti:

"Daha doğrusu tavrımızı koymaya geldik ve dün il başkanları olarak Ankara'da buluşma önerisi getirdiğimizde, ne yazık ki birtakım arkadaşlarımız 'İl başkanları bu buluşma yetkisini nereden alıyor?' diye sordular. Ben hemen şu cevabı vereyim kendilerine; il başkanları üzerlerine düşen sorumlulukla her zaman, her şekilde bir araya gelebilirler. Bizler il başkanları olarak kamuoyunda bir skor yarışmasına dönen, kötü yönetilen ve yürütülen sürece ortak olmama adına bugün söylendiği ya da ifade edildiği gibi herhangi bir skor vermek için gelmedik. Ancak il başkanları örgütün her zaman sözüne ses veren kişilerdir ve il başkanları olarak 'nasıl söz söyler' diyenlere de şu cümleyi kurmuş olayım. Eğer bir bölgede, bir ilde, örgüt adına söz söylenecekse, bunu söyleyecek kişi ne belediye başkanıdır ne milletvekilidir ne Parti Meclisi üyesidir. Örgütü temsil edecekse eğer, il başkanları eder."