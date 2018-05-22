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CHP'nin aday tanıtım toplantısının günü değişti

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.05.2018 11:35 | Son Güncelleme

CHP'nin daha önce 24 Mayıs Perşembe günü yapılacağı açıklanan seçim bildirgesi ve aday tanıtım toplantısı 26 Mayıs Cumartesi gününe alındı

CHP'nin daha önce 24 Mayıs Perşembe günü yapılacağı açıklanan seçim bildirgesi ve aday tanıtım toplantısı hafta sonuna alındı.

CHP'nin seçim bildirgesi ve aday tanıtım toplantısının 24 Mayıs Perşembe günü ATO Congresium'da yapılacağı duyurulmuştu.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre CHP, aynı tarihte AK Parti'nin de aday tanıtım toplantısının olması nedeniyle kendi toplantısının gününde değişikliğe gitti.

CHP'nin aday tanıtım toplantısı 26 Mayıs Cumartesi gününe alındı. Seçim bildirgesinin de tanıtılacağı toplantı, JW Marriott Otel'de gerçekleştirilecek.

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