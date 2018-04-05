MELTEM ÖZTÜRK - CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, partilerin seçim ittifakına ilişkin düzenlemeyi de içeren kanunun, temsilde adaleti zedeleyen ve seçim güvenliğine aykırı hükümlerini, gelecek hafta Anayasa Mahkemesine götüreceklerini belirterek, "Yargının çok ağır baskı altında olduğu bir dönemde, Anayasa Mahkemesine büyük sorumluluk, görev düşüyor." dedi.

Erkek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanuna ilişkin partili hukukçuların titiz çalıştığını belirtti.

Kanuna yönelik iptal davası açma süresinin 60 gün olduğuna işaret eden Erkek, çalışmalarını bitirir bitirmez Anayasa Mahkemesine gideceklerini vurguladı.

-"Mahkeme cesur olmalı"

Anayasa Mahkemesinin, anayasayı, hukuku, demokrasiyi, temel hak ve özgürlükleri korumakla yükümlü olduğuna değinen Erkek, bu mahkemenin cesur olması gerektiğin bildirdi.

Erkek, "Özellikle yargının çok ağır baskı altında olduğu bir dönemde, Anayasa Mahkemesine büyük sorumluluk, görev düşüyor." diye konuştu.