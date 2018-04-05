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CHP'nin "Anayasa Mahkemesi mesaisi"

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.04.2018 11:07 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erkek: - "Siyasi partilerin seçim ittifakına ilişkin düzenlemeyi de içeren kanunu gelecek hafta Anayasa Mahkemesine götürebiliriz" - "Yargının çok ağır baskı altında olduğu bir dönemde, Anayasa Mahkemesine büyük sorumluluk, görev düşüyor" - "Yasalaşan KHK'leri tek tek, madde madde inceliyoruz"

MELTEM ÖZTÜRK - CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, partilerin seçim ittifakına ilişkin düzenlemeyi de içeren kanunun, temsilde adaleti zedeleyen ve seçim güvenliğine aykırı hükümlerini, gelecek hafta Anayasa Mahkemesine götüreceklerini belirterek, "Yargının çok ağır baskı altında olduğu bir dönemde, Anayasa Mahkemesine büyük sorumluluk, görev düşüyor." dedi.

Erkek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanuna ilişkin partili hukukçuların titiz çalıştığını belirtti.

Kanuna yönelik iptal davası açma süresinin 60 gün olduğuna işaret eden Erkek, çalışmalarını bitirir bitirmez Anayasa Mahkemesine gideceklerini vurguladı.

-"Mahkeme cesur olmalı"

Anayasa Mahkemesinin, anayasayı, hukuku, demokrasiyi, temel hak ve özgürlükleri korumakla yükümlü olduğuna değinen Erkek, bu mahkemenin cesur olması gerektiğin bildirdi.

Erkek, "Özellikle yargının çok ağır baskı altında olduğu bir dönemde, Anayasa Mahkemesine büyük sorumluluk, görev düşüyor." diye konuştu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erkek, İttifak Yasası'nda, temsilde adaleti zedeleyen, seçim güvenliğine, anayasanın ilgili hükümlerine, demokratik hukuk devletine aykırı hükümlerini Anayasa Mahkemesine götüreceklerini kaydetti.

Anayasa Mahkemesine, daha önce Olağanüstü hal (OHAL) ve Kanun Hükmünde Kararname'lerle (KHK) ilgili şekil yönünden iptal istemiyle başvurduklarını anımsatan Erkek, şimdi, yasalaşan KHK'leri tek tek, madde madde incelediklerini, anayasaya aykırı birçok düzenleme bulunduğunu savundu.

CHP'nin Anayasa Mahkemesine yönelik eleştirilerinin anımsatılarak, başvurulardan bir sonuç elde edip etmeyeceklerine yönelik soru üzerine Erkek, "Ana muhalefet partisi olarak biz görevimizi yapmak zorundayız. Görevimizi yapalım, ondan sonra bekleyelim Anayasa Mahkemesi ne yapacak. Bu tür hukuksuzlukları Anayasa Mahkemesine taşıyabilecek grup biziz." yanıtı verdi.

Erkek, Anayasa Mahkemesinin başvurularının bu hafta yetişmeyeceğini, gelecek hafta başvurunun olabileceğini aktardı.

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