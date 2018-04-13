CHP'nin Belediye Başkanları Toplantısı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bu memleketi bu hale getirdiler. Açık ve net söylüyorum. Bu memleketi bu hale getiren Ankara'da oturan ve cebini düşünen beylerdir. Bunu herkesin bilmesi lazım." dedi.

Kılıçdaroğlu, Konya'da partisinin bir otelde düzenlenen Belediye Başkanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, kendilerine oy versin ya da vermesin her vatandaşa saygı duyduklarını söyledi.

Kurallarının halka hizmet Hakk'a hizmet olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"Bu memleketi bu hale getirdiler. Açık ve net söylüyorum. Bu memleketi bu hale getiren Ankara'da oturan ve cebini düşünen beylerdir. Bunu herkesin bilmesi lazım. Dönüp bana; 'efendim devlet memuruyken maaş dışında para kazanmadı' diyorlar. Evet maaş dışında para almadım, haram kazanmadım. Haram yemedim, cebimi düşünmedim, yolsuzluk yapmadım. Haram yemeyi, kul hakkı yemeyi marifet sayıyorlar. Ya sen haram yediysen boğazında dursun kardeşim. Ben haram yemem, haram da yedirmem. 'CHP iktidar olursa biz malı nasıl götüreceğiz' diye onun telaşındalar. CHP iktidar olursa sen ve yandaşların malı götüremeyeceksiniz. Haram yedirmeyeceğim size, her kuruşun hesabını vereceksiniz. Biz böyle bir gelenekten ve ahlaktan geliyoruz. Oturacaksın herkese dümeni çevireceksin, savcılara talimat vereceksin. 'Kılıçdaroğlu için fezleke hazırlayın.' Hazırlatmazsanız şerefsizsiniz. Sanıyorlar fezleke hazırlanacak, biz geri adım atacağız. Bir milim geri adım atmayız biz Kuvayımilliyeciyiz. Onlar gibi değiliz. Bize oy versin vermesin her vatandaşımıza saygı duyarız. Onlar gibi değiliz. Nankör değiliz. Bizim kitabımızda nankörlük yoktur."