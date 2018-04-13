CHP'nin Belediye Başkanları Toplantısı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bu memleketi bu hale getirdiler. Açık ve net söylüyorum. Bu memleketi bu hale getiren Ankara'da oturan ve cebini düşünen beylerdir. Bunu herkesin bilmesi lazım." dedi.
Kılıçdaroğlu, Konya'da partisinin bir otelde düzenlenen Belediye Başkanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, kendilerine oy versin ya da vermesin her vatandaşa saygı duyduklarını söyledi.
Kurallarının halka hizmet Hakk'a hizmet olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:
"Bu memleketi bu hale getirdiler. Açık ve net söylüyorum. Bu memleketi bu hale getiren Ankara'da oturan ve cebini düşünen beylerdir. Bunu herkesin bilmesi lazım. Dönüp bana; 'efendim devlet memuruyken maaş dışında para kazanmadı' diyorlar. Evet maaş dışında para almadım, haram kazanmadım. Haram yemedim, cebimi düşünmedim, yolsuzluk yapmadım. Haram yemeyi, kul hakkı yemeyi marifet sayıyorlar. Ya sen haram yediysen boğazında dursun kardeşim. Ben haram yemem, haram da yedirmem. 'CHP iktidar olursa biz malı nasıl götüreceğiz' diye onun telaşındalar. CHP iktidar olursa sen ve yandaşların malı götüremeyeceksiniz. Haram yedirmeyeceğim size, her kuruşun hesabını vereceksiniz. Biz böyle bir gelenekten ve ahlaktan geliyoruz. Oturacaksın herkese dümeni çevireceksin, savcılara talimat vereceksin. 'Kılıçdaroğlu için fezleke hazırlayın.' Hazırlatmazsanız şerefsizsiniz. Sanıyorlar fezleke hazırlanacak, biz geri adım atacağız. Bir milim geri adım atmayız biz Kuvayımilliyeciyiz. Onlar gibi değiliz. Bize oy versin vermesin her vatandaşımıza saygı duyarız. Onlar gibi değiliz. Nankör değiliz. Bizim kitabımızda nankörlük yoktur."
- "Her tarafta siyaset var"
Daha önce camiye, kışlaya ve adliyeye siyasetin sokulmaması gerektiğini söylediklerini anımsatan Kılıçdaroğlu, "Şimdi her tarafta siyaset var. Adalet güven kaybetti. Memlekette adalet yok. Adalet olsa 450 kilometre niye yürüyeyim ben. Onlarda biliyorlar adaletin olmadığını. 'Niye yürüyorsun diyorlar' ama 'adalet var' demiyorlar, diyemiyorlar. Onlar da biliyorlar bu memlekette adalet yok." diye konuştu.
- "Devletin kozmik odasını terör örgütüne açan kim?"
Kılıçdaroğlu, doların hızla yükselişe geçtiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:
"Dolar aldı başını gidiyor. 15 yılda Türk Lirası’nı bu kadar itibarsız hale getiren herhalde dünyada başka bir devlet olmamıştır. Bir de diyorlar ki; 'biz yerli ve milliyiz' Ne yerlisiniz ne millisiniz. Bunu Mevlana'nın önünde söylüyorum; siz gayrimillisiniz. Niye gayrimilliler söyleyeyim. Devletin kozmik odasını terör örgütüne açan kim? CHP mi? Eğer siz haremini, kozmik odasını terör örgütüne açıyorsanız tek kelimeyle söylüyorum, siz açık ve net vatan hainisiniz. Beni 'neden vatan haini dedim' diye eleştiriyorlar. Buyurun gidin bakalım. ABD'de İngiltere'de Fransa'da, Japonya'da terör örgütüne devletin tüm sırlarını teslim eden bir hükümet var mı? Teslim ederseniz vatan haini olarak damgalanırsınız."
Şehir hastaneleri yapıldığını aktaran Kemal Kılıçdaroğlu, "Müteahhit Türk bizden, arsa bizim, demiri çimentosu fayansı her şeyi Türkiye'de üretiliyor. İhaleyi de dolarla yapıyorlar. Yahu bu memlekette Türk Lirası yok mu? Merkez Bankası yok mu? Niye ihaleyi dolarla yapıyorsun? Hani yerli ve milliydin? Kalkacaksın yüzde yüz Türk malı hastane yapacaksın ama ihaleyi dolarla yapacaksın. Niye kardeşim dolarla yapıyorsun? Bu dolara ve yeşile merakın nerden geliyor senin. Bunu söylüyoruz kıyameti koparıyorlar." değerlendirmesinde bulundu
(Sürecek)
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