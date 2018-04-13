CHP'nin Belediye Başkanları Toplantısı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Ankara, İstanbul, Bursa, Balıkesir, Denizli, Trabzon, Kocaeli gibi büyük kentleri alacağız. Türkiye'ye de dünyaya da yerel yönetimlerde hizmet nasıl verilirmiş, açık ve net göstereceğiz." dedi. Kılıçdaroğlu, Konya'da partisinin bir otelde düzenlenen Belediye Başkanları Toplantısı'nda, ülkede huzur ve birlik içinde, farklı düşüncelere saygı duyarak yaşama ihtiyacı olduğunu belirtti. Toplumu germenin, bir kavganın ortasına taşımanın bu ülkeye hiçbir yararı olmadığını dile getiren Kılıçdaroğlu, "Bu ülkede birlikte yaşamak varken, beraber, huzur içinde yaşamak varken neden kavga, neden gerilim?" ifadelerini kullandı. - "CHP'li belediyelerin denetime tabi tutulmasından rahatsızlık duymuyoruz" CHP’li belediye başkanlarının üzerinde baskı olduğunu savunan Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti: "Bu baskı yeni bir baskı değil, onu da gayet iyi biliyoruz ama biz şundan yüzde 100 eminiz; nerede Cumhuriyet Halk Partili belediye varsa orası suç oranı en düşük olan belde ya da belediyedir. Halka hizmet mi? Sonuna kadar halka hizmet. Hesap vermek mi? Sonuna kadar hesap vermek. Bizim zaten kuralımızdır bunlar. CHP'li belediyelerin denetime tabi tutulmasından rahatsızlık duymuyoruz. Yapın kardeşim, istediğiniz kadar denetim yapın. Bir örnek olay anlatayım size; gelip denetim yapıyorlar, hiçbir şey bulamıyorlar. Vatandaşa ikram edilen çayı eleştiriyorlar. 'Vatandaşa niye çay ikram ediyorsunuz?' diye. Çünkü başka eleştirecek konu bulamıyorlar. Vatandaşa çay da ikram ederiz, kahve de ikram ederiz. Eleştirecek misiniz? Eleştirmezseniz namertsiniz."

- "Ankara ve İstanbul, New York ile yarışacak" Nerede bir CHP’li belediye varsa orada birlikte yaşama iradesinin de olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, kimseyi ötekileştirmeden halka hizmet etmeye devam edeceklerini belirtti. Kılıçdaroğlu, CHP'li belediye başkanlarının, kendisine oy versin ya da vermesin herkesi kucakladığını ifade ederek, "Ankara, İstanbul, Bursa, Balıkesir, Denizli, Trabzon, Kocaeli gibi büyük kentleri alacağız. Türkiye'ye de dünyaya da yerel yönetimlerde hizmet nasıl verilirmiş, açık ve net göstereceğiz. Doğu'daki en küçük beldede, belediyede verdiğimiz hizmet sadece Erzurum'da değil eğer Türkiye'de yankılanıyorsa, Ankara'yı, İstanbul'u aldığımız zaman, Ankara ve İstanbul, New York ile yarışacak, Milano ile, Tokyo ile yarışacak. Bizim anlayışımız, kimliği ve kişiliği olan kentlerdir." değerlendirmesini yaptı. Yedi düvelle mücadele edilerek Çanakkale'nin geçilmez kılındığını hatırlatan Kılıçdaroğlu, "Aradan iki yıl geçti, bir adam çıktı, bütün kapıları açtı. Tek adam rejimi budur. Tek kurşun atmadan, İstanbul'u, payitahtı düşmanlara teslim ettiler. İstiklal nedir, tek adam rejimi nedir, bundan daha iyi bir örnek yakın tarihimizde göremezsiniz. Mücadele ediyorsun, on binlerce şehit veriyorsun, Çanakkale'yi geçilmez kılıyorsun, sonra bir adam çıkıp diyor ki 'Düşman gemileri geçebilir, Sarayburnu'na gelebilir, Dolmabahçe'nin önüne gelebilir, payitahtı işgal edebilir'. Dönemin padişahı çıkıyor ve buna imkan veriyor. Tek adam rejiminin bir ülke için ne tür felaketler getirdiğini bundan daha güzel anlatacak ikinci bir örnek yoktur." ifadelerini kullandı.