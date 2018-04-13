CHP'nin Belediye Başkanları Toplantısı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "15 yılda Londra'daki bir avuç tefeciye, 150 milyar doları bu memleketin fakir fukarasından topladığı vergilerle ödediler. Bunların yatacak yeri yok." dedi. Kılıçdaroğlu, Konya'da partisinin bir otelde düzenlenen Belediye Başkanları Toplantısı'nda, geçmişte vatandaşların dolarlarının bozdurulmasının istendiğini anımsattı. Göstermelik olarak birkaç kişinin dolar bozdurduğunu aktaran Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu: "Havuz medyası 'vatandaş dolar bozduruyor' diye yazdı. Bir cümle kullandım. Sevgili Erdoğan, senin servetinde dolar vardı, dolarlarını bozdurdun mu, sen de vatandaşa bozdur diyorsun. Şimdi bir daha söylüyorum. Sen ve yandaşların Man Adası'ndaki o bir sterlinlik şirkete 15 milyon dolarlık mal sattınız. Sordum, 15 milyon dolarlık ne sattın diye. Bu parayı Türk Lirası’na çevirdin mi çevirmedin mi? Çünkü ben onun yeşil ve dolar merakını gayet iyi biliyorum. Böyle konuştuğum için savcılar yine harekete geçecek, ‘Kılıçdaroğlu ile ilgili bir fezleke düzenleyelim’ diyecekler. Düzenlemezseniz şerefsizsiniz, bu kadar net söylüyorum."

- "Ödenen faizlerle bir değil en az beş Türkiye yapılırdı" CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Katar'dan "Doğu Akdeniz'de bir ABD'li firmayla petrol arayacağız" açıklamasının yapıldığına işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bizim enerjiden sorumlu beyefendi de 'ben bu habere çok üzüldüm' dedi. Niye esip gürlemiyorsun. Hani sen esip gürlüyordun. Hangi gerekçeyle esip gürlemiyorsun? Paralar onda olduğu için mi esip gürlemiyorsun? Dolara o kadar mahkum oldular ki tefecilere teslim oldular. ‘Yurt dışından dolar gelmezse memleketi idare edemeyiz’ dediler. Tefeciler de ‘faizi yükselt, yoksa para getirmeyiz’ diyor. Sarayı işgal eden zat ise faizin çok yüksek olduğunu söylüyor. Sebebi CHP mi? Sensin tabi ki... Ülkeyi Fransızlar mı, ABD mi, Suud mu yönetiyor, kim yönetiyor bu ülkeyi? Sen yönetiyorsun. Ama yakayı uluslararası tefecilere kaptırdın. Son 10 yılda tefecilere 150 milyar dolar faiz ödediler. 15 yılda Londra'daki bir avuç tefeciye, 150 milyar doları bu memleketin fakir fukarasından topladığı vergilerle ödediler. Bunların yatacak yeri yok. Faiz, faiz, diyorum, faizi düşüreceğiz diyorlar. Komite kuruyor. Ne komitesi kurdun, hadi düşür bakalım faizi. Çok şükür ben faizi dile getirdim, getirmeseydim konuşulmayacaktı. Sadece 150 milyar dolar dışarıya ödediler. İçeride ise 675 milyar lira ödediler. Ödenen faizlerle bir değil en az beş Türkiye yapılırdı."