CHP'nin birinci çıktığı 5 batı ilinde HDP'nin oyu arttı

İZMİR (AA) - CHP'nin son dönemlerdeki seçimlerde ilk sırada çıktığı 5 batı ilinde, bu seçimde oylarının düştüğü, HDP'nin ise oylarının arttığı gözlendi.

2018 Milletvekili Genel Seçimi'ndeki kesin olmayan sonuçlara göre, CHP'nin yüksek oy oranı aldığı İzmir, Aydın, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da, 1 Kasım 2015 genel seçimlerine göre aldığı oy oranı düştü, bu illerde HDP'nin yükselişi dikkati çekti.

İzmir'de, CHP'nin 2015'de aldığı yüzde 46,8'lik oy oranı, kesin olmayan 24 Haziran seçimlerine göre yüzde 41,8'e gerilerken, HDP'nin yüzde 8,6 olan oyu ise yüzde 11,4'e yükseldi.

Aydın'da, 2015'te yüzde 40,8 olan CHP'nin oy oranı yüzde 34,2'ye geriledi, HDP'nin oyları yüzde 7'den yüzde 9,2'ye çıktı.

- Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ

CHP'nin Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'daki oy oranları da kesin olmayan sonuçlara göre 1 Kasım 2015'e göre düştü. HDP ise 1 Kasım seçimleri oy oranları baz alındığında Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da oyunu arttırdı.

CHP'nin 1 Kasım 2015'deki oyları; Edirne'de yüzde 57 iken yüzde 46, Kırklareli'nde yüzde 55,7 iken yüzde 48,1, Tekirdağ'da ise yüzde 45,7 iken yüzde 38,6 oldu.

HDP'nin oyları ise Edirne'de yüzde 2,1'den yüzde 3,4'e, Kırklareli'nde yüzde 1,8'den yüzde 3,1'e, Tekirdağ'da ise yüzde 4,4'den yüzde 6,3'e yükseldi.

CHP ve HDP'nin iki seçim arasındaki oy oranları ise şöyle oluştu:

İller CHP HDP 1 Kasım 2015 24 Haziran 2018 1 Kasım 2015 24 Haziran 2018 İzmir 46,8 41,8 8,6 11,4 Aydın 40,8 34,2 7 9,2 Edirne 57 46 2,1 3,4 Kırklareli 55,7 48,1 1,8 3,1 Tekirdağ 45,7 38,6 4,4 6,3

