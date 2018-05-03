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CHP'nin cumhurbaşkanı aday tanıtım toplantısı

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.05.2018 11:23 | Son Güncelleme

CHP Grubu, yarın saat 10.00'da Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonu'nda düzenlenecek tanıtım öncesi basına kapalı toplanacak

CHP Grubu, yarın sabah cumhurbaşkanı adayının tanıtımının yapılacağı Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonu'nda basına kapalı toplanacak.

Parti Grup Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, basına kapalı toplantının saat 09.30'da başlayacağı belirtildi. Toplantının konusunun ise 24 Haziran 2018'de yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde CHP'nin göstereceği adayın belirlenmesi olarak açıklandı.

Grup Toplantısı sonrasında saat 10.00'da başlayacak etkinlikle cumhurbaşkanı adayının tanıtımı yapılacak.

CHP'nin cumhurbaşkanı seçim kampanyası ise 13.30'da Birinci Meclis Binası önündeki basın açıklaması ile başlayacak.

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