CHP'nin cumhurbaşkanı adayı İnce: (1)

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, partilerinin HDP'yi desteklediği iddialara yönelik, "Biz hayır kurumu muyuz, Kızılay mıyız? Biz bir siyasi partiyiz. Hiçbir parti bunu yapamaz, sadece CHP değil. Bunu diyenler, bunu konuşanlar siyasetin uygulamasını bilmeyen insanlar." dedi. Star TV'de yayımlanan Nazlı Çelik ile Seçim Özel Programı'nda canlı yayın konuğu olan İnce, 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi başta olmak üzere gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İstanbul mitingi için antrenman yaptıklarını belirterek, şu ana kadar gerçekleştirdikleri mitingler hakkında bilgi veren İnce, katılımdan memnun olduğunu söyledi. 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel'e yönelik sözlerinin hatırlatılması üzerine İnce, "Ben Sayın General'in iftara katılmasında hiçbir sakınca görmüyorum, iftara katılmasına karşı değilim. Fakat Erdoğan orada Türk ordusunu övmüyor, bayrak demiyor, millet demiyor, ordu demiyor, zafer demiyor, Muharrem İnce diyor, çırak diyor, beni eleştiriyor. Beni eleştirirken partililer alkışlıyor, arkalarında parti amblemleri var. Generalin beni eleştirirken alkışlamasına kızıyorum. Bu, bir siyasi faaliyettir, bunu yapamaz." diye konuştu.

Sözünün arkasında olduğunu vurgulayan İnce, "Benim eleştirildiğim bir yerde general alkış yapamaz. Sözümün arkasındayım, emekliye sevk edeceğim. Özür bekliyorum." değerlendirmesinde bulundu. İmam Hatip Liselerine yönelik tartışmalara ilişkin İnce, "Şu anda çalışma yaptırıyorum. 1,5 milyon İmam Hatip mezunu çocuğumuz işsiz. Acaba bunları hangi sektörlerde değerlendirebiliriz. Ben bu okullarda öğretmenlik yaptım. Bir baba nasıl ki evlatları arasında ayrım yapmazsa bir cumhurbaşkanı da öğrenciler arasında ayrım yapmaz. Fen Liseliler ne kadar değer görüyorsa İmam Hatipli de o kadar değer görecek." açıklamasında bulundu. - "FETÖ'cü arıyorlarsa, PKK'lı arıyorlarsa kendi içlerine baksınlar" İnce, kendisinin ne terör örgütü PKK ile ne Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile ne de IŞID ile işinin olmadığının altını çizerek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Benim kimliğim belli, geçmişim belli, her şeyim belli. FETÖ'cü arıyorlarsa, PKK'lı arıyorlarsa kendi içlerine baksınlar. FETÖ'cü arıyorlarsa geçmişte milletvekilliği yapan Diyarbakır milletvekiline baskınlar, Bekir Bozdağ'a baksınlar. Baştan da söyledim, o komutan Afrin'de hizmet etmiş olabilir, kahramanlık yapmış da olabilir. Kahramanlık yapmış olması siyasete girmesini gerektirmez."

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ABD'den usulüne uygun istenmediğine yönelik açıklamalarının hatırlatılarak, CHP heyetlerinin yaptığı açıklanan bu konudaki ilk incelemelerin sonuçlarının ne olduğunun sorulmasına İnce, "Bugün Van'dan uçağa binerken arkadaşlarım 'avukatlar gitmiş ve ilk incelemeleri yapmış.' dediler. Ayrıntı bana henüz verilmedi. Yarın sabah ya da gece ilerleyen saatlerde bilgi alacağım." yanıtını verdi. Cumhurbaşkanı olması halinde Gülen'i alıp alamayacağının sorulması üzerine İnce, "Çok basit. Bu yargı düzenini değiştirmeliyiz. Yargıtay'ın salonunu cumhurbaşkanı girdiğinde ayağa kalkan yargıçlar adalet dağıtamaz. Bu doğru değil. Amerika'nın ya da Almanya'nın neden ellerine bir koz veriyorsunuz. Türk milleti eğer yargının adil, bağımsız, tarafsız olduğuna inanırsa Amerika'yı ya da Avrupa Birliği'ni ikna etmemiz kolaylaşır. Böyle bir yargı sisteminin olduğu yere kimseyi iade etmezler. Siz önce kendinizi düzelteceksiniz. Erdoğan ile benim aramdaki fark şu, o FETÖ'nün ayağına gitti, ben FETÖ'yü ayağıma getireceğim. Ama önce yargı düzenini değiştireceğiz." ifadelerini kullandı.

- "Erdoğan Ortadoğu'nun, bense Türkiye'nin başkanı olmak istiyorum" Cumhurbaşkanı adaylarından Meral Akşener'e ve diğer adaylara başarılar dileyen İnce, ikinci tura kalması halinde Akşener'in de kendisine destek vereceğini düşündüğünü belirtti. İnce, Türkiye'nin siyasette bahar temizliğine ihtiyacı olduğuna dikkati çekerek, "Türkiye'de huzur yok. Memleketin huzurlu olması lazım. Sayın Erdoğan Ortadoğu'nun eş başkanı, bense büyük Türkiye'nin başkanı olmak istiyorum." dedi. Kendisinin birinci turda kazanacağına inandığını dile getiren Muharrem İnce, ikinci tura kalması halinde de destek verilmesini istediğini söyledi. Sağ seçmenden oy alamayacağına yönelik iddialara ilişkin soruya İnce, "Biliyorum ben ne olduğu, oy oranlarımızı da biliyorum. Erdoğan benimle baş başa kalmak istemez bir kere. Bu iki iki daha dört, bu kadar basit. Ama ben bu tartışmaların içine girmeyeceğim." karşılığını verdi. 22 Haziran'da açıklanacağı duyurulan LGS sonuçlarının 26 Haziran'a alındığını aktaran İnce, "Niye? 22 Haziran'da açıklanacak bir sınavı 26 Haziran'a aldılar? Çünkü, biliyorlar ki 1 milyon 200 bin öğrenci sınava girdi ve bunların 120 bini yerleşecek, bir milyondan fazla öğrenci boşta kalacak." diye konuştu.