CHP'nin cumhurbaşkanı adayı İnce: (2)

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı olması durumunda af konusunda ne yapacağına ilişkin, "Böyle bir düşüncem yok. Adalet yoksa affın gelmesi bir işe yaramaz. Önce adalet, adalet yoksa bugün af çıkarırsınız 2 sene sonra yenisini çıkarmak zorunda kalırsınız. Onun için afla uğraşmak yerine şimdi adaletle uğraşırsak kendiliğinden bazı aflar gelir zaten o zaman." dedi. Star TV'de yayımlanan Nazlı Çelik ile Seçim Özel Programı'nda canlı yayın konuğu olan İnce, 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri başta olmak üzere gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. "Kılıçdaroğlu ile Akşener bugün parlamenter sistem üzerine görüştü. Akşener, 'iyileştirilmiş parlamenter sistem' diye yeni bir tanım kullandı. Kılıçdaroğlu ile sonrasında görüştünüz mü, anlattı mı size" sorusu üzerine İnce, görüşmediğini, detaylarını bilmediğini söyledi. Bu tanımın kulağa çok hoş geldiğini dile getiren İnce, hesap veren, şeffaf, muhalefetin söz haklarının kısılmadığı bir parlamenter sistem istediklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yerli otomobile ilişkin polemiğinin hatırlatılması üzerine İnce, yerli otomobile karşı olmadığını ifade etti. İnce, "Bize iyi yetişmiş mühendis lazım. Özgür nesil olacak önce. Twit atamayan, Wikipedia'ya bakamayan adam yaratıcı olamaz. Hiçbir şey yapamaz, korkar. Telefonlarım dinlemiyor mu diye korkan bir nesil hiçbir şey yapamaz. Ancak veririz bin doları batının yaptığı telefonları kullanır. Her sene de bir telefon değiştirir. Böyle olmaz, doğru değil. Erdoğan çağını tanımıyor, bilmiyor." diye konuştu. "Erdoğan, 'Türkiye Cumhuriyetini yönetmek için fizik öğretmeni olmak yetmez.' dedi. Başbakan da 'Konuşmalarıyla merkezkaç kuvvetinin formülünden uzaklaşıyor, kritik hızın üzerine çıkınca da savrulma olur.' dedi. Ne diyorsunuz?" sorusuna İnce, "Önce Erdoğan'a söyleyeyim, fizik öğretmeni olmak yetmez ama diplomasının olması gerekir birinin Türkiye Cumhuriyetini yönetmesi için. Sayın Binali Yıldırım'a da yumuşak g'nin üzerinde şapka var mı yok mu? Sosyal medyada gezen videoda, önce onu öğrensin sonra merkez kaç kuvvetine gelsin." yanıtını verdi.

- "Köy okullarını yeniden açacağız" İnce, "Atanamayan öğretmenlerle ilgili göreve gelirseniz bu sorun ortadan kalkacak mı" sorusunu, "Kendiliğinden kalkacak. Bir, köy okullarını yeniden açacağız. İki, birleştirilmiş sınıfları kaldıracağız. Üç, ikili eğitime son vereceğiz. Dört, öğretmenlere 3 bin 600 vereceğiz. Dolayısıyla 200 bin civarında öğretmen emekli olacak zaten." şeklinde cevapladı. "Bu kadar vaatlerin havada uçuşuyor olması inandırıcılık sorunu da ortaya koyuyor mu" sorusu üzerine İnce, şunları söyledi: "Hayır. Kaynak sıkıntısı yok ki. Kamu ihale kanununu 180 kere değiştirirseniz hırsızlık olduğu kesinleşir. Bire yapılacak işi beşe yaptırıyorsunuz. 40 milyar dolar Suriyelilere buluyorsun da sırf Esad'la kavga ettiğin için ki, senin, bireysel hataların. Kapris, kişisel. Devletin politikası değil. Erdoğan Esad ile kişisel probleminden 40 milyar dolar zarar ettik. 4 milyon Suriyeli Türkiye'de. 40 milyarı buraya buluyorsun, 2 milyar dolar saraya buluyorsun, öğretmenlere bulamıyorsun. Böyle bir şey olabilir mi?

Sanayimizin yüzde 79'u çalışıyor yüzde 21'i atıl. Devreye sokarsak işte para. Meralar atıl, denizler atıl devreye sokarız para. Türkiye'nin sihirli, müthiş bir gücü var, 29 sayısı. İsveç'te ortalama yaş 45, Almanya'da 40, Türkiye'de 29. Bundan büyük güç olmaz, bundan büyük kaynak yok. Türkiye nüfusun yaş ortalaması 29 ya, bizim petrolümüz bu. Ama bunu doğru çıkarmamız ve doğru işlememiz lazım. Genç nüfusu iyi eğitirsek beş sene sonra bambaşka bir Türkiye olur." - "Eğitim siyasal hesaplaşma alanı değildir" "Dindar nesil yetiştirilmesine bir lafım yok." diyen İnce, "Dindar nesil yetiştirme görevi devlete ait değildir aileye aittir. Ama kindar nesil yetiştiremezsin, buna engel oluruz. Din eğitimini istemeyene vermeyiz, isteyene istediği kadar veririz. Seçmeli koyarız dersleri, isteyen girer. Bu işlere 30 sene kafa yormuş birisiyim. AK Parti'ye oy veren kardeşlerime sesleniyorum, çocuklarınız bize emanet. Mahvettiler, perişan ettiler çocukları." ifadesini kullandı. Eğitimde asla dayatma olmayacağını dile getiren İnce, cumhurbaşkanı olduğunda eğitimle ilgili masanın etrafına herkesi toplayacağını söyledi. İnce, orada AK Partililerin, Milliyetçi Hareket Partililerin, İyi Partililerin, Meclisin tüm partilerinin olacağını aktardı.

Muharrem İnce, şu değerlendirmede bulundu: "Bizim aklımızda bir model var. Sınav sistemi de eğitim sistemi de var. Ama bunu dayatma ile yapmayacağız, uzlaşma ile yapacağız. Yarın benden sonra başka biri başbakan veya cumhurbaşkanı olduğunda o da bozmayacak. Diyecek ki bu uzlaşmayla kuruldu. Eğitimde uzlaşamazsanız hiçbir şeyde uzlaşamazsınız. Eğitim siyasal hesaplaşma alanı değildir. Eğitim hayallerini gerçekleştirme yeri değildir. Herkesin hayalleri var, dayatamazsın." - "Adalet yoksa affın gelmesi bir işe yaramaz" Cumhurbaşkanı olması durumunda af konusunda ne yönde hareket edeceğine yönelik bir soru üzerine ise İnce, "Böyle bir düşüncem yok, adalet yoksa affın gelmesi bir işe yaramaz. Önce adalet, adalet yoksa bugün af çıkarırsınız, 2 sene sonra yenisini çıkarmak zorunda kalırsınız. Onun için afla uğraşmak yerine şimdi adaletle uğraşırsak kendiliğinden bazı aflar gelir zaten o zaman." dedi. İnce, "3'üncü havalimanının ismi tartışılıyor, siz olsaydınız adını ne koyardınız" şeklindeki bir başka soru üzerine ise, "Uzlaşmayla koyardım, üzerinde en çok uzlaşabileceğimiz Atatürk'tür, hem öbür Atatürk Havalimanı kapanıyor. Atatürk yakışır. Yoksa başka bir şey de olabilir, itirazım yok ama bence Atatürk yakışır. Tabii ki uzlaşmayla alınır. Ayrıca şimdiki Atatürk Havalimanı'nın yerini 'millet bahçesi yapacağız' diyor ya, hiç inanasım gelmiyor. Yapacaklar, oraya rezidans yapmadan vazgeçmezler. Bir kenarına park yaparlar, yine kenara bir şey sıkıştırırlar. İstanbul'da mezarlıktan başka yeşil alan kalmadı. Deprem toplanma alanlarını bile imara açtılar. İnşallah orayı ben park yapacağım, merak etmesinler." diye konuştu.

Bedelli askerlik konusuna ilişkin de İnce, "Bir taraftan yeşil ışık yakıyorlar, bir dönem kapatıyorlar ne dedikleri belli değil. Biz askerlikle ilgili yeni bir düzenleme yapacağız, yeni bir düzenleme. Öyle olmaz, bakın bedelli askerlik yapmak isteyenleri anlıyorum. Belli bir yaştalar, kurdukları bir iş düzeni var hiç itirazım yok ama bir de öbür tarafı var." dedi. Van'dan uçağa bineceği sırada Sağlık Bakanlığı'na ait uçağı gördüğünü ve ne olduğunu sorduğunu aktaran İnce, bir özel harekatçının ağır yaralandığını öğrendiğini anlattı. Doktoruna durumunun nasıl olduğunu sorduğunu söyleyen İnce, durumunun ciddi olduğunu öğrendiğini belirtti. İnce, sözlerini şöyle sürdürdü: "Fakir evlatlarını da anlamak lazım. Bunun yolu herhalde Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarının tümünün iki ay bir temel askerlikten geçirip profesyonel bir ordu kurup... Bu ortamda, seçim öncesinde askerlik üzerinden oy devşirmeye çalışmak, 'bak sana bedelli çıkaracağım, oy ver falan' bu Türkiye Cumhuriyeti'ne yakışmaz. Benim şu anda gündemimde öyle bir şey yok."