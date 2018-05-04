CHP'nin cumhurbaşkanı adayı İnce

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partilerinin cumhurbaşkanı adayının Yalova Milletvekili Muharrem İnce olduğunu açıkladı. CHP'nin cumhurbaşkanı adayının açıklandığı Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonu'ndaki programda, halk oyunu ve sinevizyon gösterisi yapıldı. Daha sonra kürsüye gelen Kılıçdaroğlu, partilerinin cumhurbaşkanı adayını ilan etti. İzmir Marşı ile kürsüye gelen Kılıçdaroğlu, "25 Haziran'da sadece İzmir'in dağlarında değil, Türkiye'nin bütün dağlarında çiçekler açacak." dedi. Demokrasiyi geliştirmek için her türlü mücadeleyi göze alacaklarını dile getiren Kılıçdaroğlu, "1920'lerde yetkiyi saltanattan yani saraydan aldık, halka verdik. 1921 Anayasası'nda egemenlik yani 'Hakimiyet, bila kaydü şart milletindir.' diyerek demokrasinin temel taşını tarihin böğrüne kazıdık. 29 Ekim 1923'te Cumhuriyetimizi kurduk, bütün mazlum milletlere, bütün ezilen halklara örnek olduk." diye konuştu. Kılıçdaroğlu, ülkenin 1946'da çok partili hayata geçtiğini hatırlatarak, "Rahmetli İsmet İnönü, 14 Mayıs 1950'de seçimi kazanan Demokrat Parti'ye kendi koltuğunu verdi. Dünya tarihinde görülmemiştir. Tek adamken yapılan seçimlerle demokrasiyi bu ülkeye kazandırmış ve iktidarı Demokrat Parti'ye teslim etmiştir." ifadelerini kullandı.

- "Sıfır baraj ittifakı istiyoruz" Ülkenin ilerleyen süreçte darbelerle karşılaştığını, demokrasinin ağır darbeler aldığını anlatan Kılıçdaroğlu, "Bugün bir yol ayrımındayız. Siyasal partilerle ittifak yapmak istiyoruz. Bize soruyorlar, 'Neden ittifak yapmak istiyorsunuz' diye. Birinci nedenimiz şu; 12 Eylül askeri darbesinin getirdiği yüzde 10 seçim barajını ve darbe hukukunu sıfırlamak için 'sıfır baraj ittifakı' istiyoruz, her partinin katıldığı sıfır baraj ittifakı." dedi. Seçme hakkının önündeki engelleri kaldırmak istediklerini belirten Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti: "Yüzde 10 barajı nedeniyle insanlar istedikleri partiye oy veremiyorlar, 'Oyum boşa gitmesin.' diye bir arayışın içine giriyorlar. Eğer sıfır baraj ittifakını oluşturabilirsek her vatandaş dilediği partiye, gönlünde yatan partiye rahatlıkla oyunu verebilecek. Üç, demokrasi kültürünü geliştirmek için ittifak yapmak istiyoruz. Siyasi partiler demokrasinin vazgeçilmez unsurlarıysa o zaman siyasi partiler kavga için değil ülkenin çıkarları için bir araya gelmeliler. Dördüncüsü, bu ülkede kutuplaşmaya son vermek için ittifak istiyoruz. Yani kimlik üzerinden, inanç, yaşam tarzı üzerinden siyaset yapılmasın. Bu ülkede hep birlikte huzur içinde yaşamak istiyoruz. Bunun için biz ittifakı istiyoruz, en geniş ittifakın olmasını istiyoruz. Bu çağrıyı buradan bütün Türkiye'ye, bütün siyasi partilere açık yüreklilikle yapıyoruz."

- "Basın özgürlüğü tümüyle bitmiştir" Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin bir yol ayrımında olduğunu ifade ederek, "Türkiye'de 20 Temmuz darbesinden sonra hiç kimsenin can ve mal güvenliğinin kalmadığını, çünkü yargı bağımsızlığı bulunmadığını" savundu. "Siyasal iktidarın, 80 milyondan toplanan vergilerin nerelere harcandığının hesabını veremediğini" ileri süren Kılıçdaroğlu, "Hapishaneler tıka basa doludur. Kimin suçlu kimin suçsuz olduğu belli değildir. Halkın gözü, kulağı ve sesi olan medya kontrol altındadır. Basın özgürlüğü tümüyle bitmiştir. Ancak bir grup medya direnmektedir, onlar da her türlü baskıya maruz kalmaktadır." dedi. Kılıçdaroğlu, seçmenlere çağrılarını şöyle sıraladı: "25 Haziran'da Türkiye'nin bütün dağlarında çiçek açsın diyorsak seçmen listeleri hazırlandı, benim çağrımdır, sizler de çağrıda bulunun, herkes gidip seçmen listelerini kontrol etsin, adım var mı yok mu, yoksa hemen kaydını yaptırsın. Bu ülkenin aydınlarına, vatanseverlerine, demokrasiye inananlara yaptığım ikinci çağrımdır; 'Haziran ayı tatil ayı, tatile gidelim, deniz kenarına gidelim, yaylalara çıkalım.' deme lüksümüz yoktur. Herkes inadına bir bayram havası içinde sandığa gitmelidir."

- "Hiç kimse demokrasi üzerinden vesayet kurmaya yeltenmesin" Milli iradenin ipotek altında olduğunu savunan Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti: "Bugün sarayın vesayetini perçinlemek için Genelkurmay Başkanı ve sarayın sözcüsü bir başka cumhurbaşkanına gidip oraya baskı kurmaktadır. Hiç kimse demokrasi üzerinden vesayet kurmaya yeltenmesin. Cumhuriyet Halk Partililer olarak, Kuvayımilliyeciler olarak nasıl 1920'lerde biz mücadele ettiysek aynı mücadelemizi kararlılıkla ve inançla yapacağız. Bunu en başta Sayın Abdullah Gül'e giden Genelkurmay Başkanı ve onun temsilcisi olan İbrahim Kalın'a söylüyorum. Kimse orduyu kullanıp demokrasi üzerinde vesayet kurmasın. Bu ayıp. Bu ayıbı ordunun üzerine gölge olarak düşürenlerin Türk Silahlı Kuvvetleri'nde asla yeri yoktur." Kılıçdaroğlu, dış politika, toplumsal barış, ekonomi ve eğitim alanlarında sorunlar yaşandığını söyledi. "Güzel günler göreceğiz ve motorları maviliklere süreceğiz. 24 Haziran'da Allah'ın izniyle bunu başaracağız." diyen Kılıçdaroğlu, kısa süre içinde seçim bildirgelerini de hazırlayacaklarını bildirdi.

Kılıçdaroğlu, CHP'nin seçim bildirgesini görkemli bir toplantıyla duyuracaklarını belirterek, "Bizim bildirgeleri istedikleri kadar kopyalasınlar ama kopyacıdan devlet adamı, siyasetçi olmaz, kopyacıdan olsa olsa sahtekar olur." ifadesini kullandı. - "Eski öğretmen, yeni politikacı" "Fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür nesiller yetiştireceğiz." diyen Kılıçdaroğlu, bunları öğretmenlerin yapacağını söyledi. Öğretmenlik mesleğinin önemine dikkati çeken Kılıçdaroğlu, bir öğretmenin Türkiye'nin sorunlarını çözmeye talip olduğunu vurguladı. Kılıçdaroğlu, "eski bir öğretmen, yeni bir politikacı" olarak nitelendirdiği Yalova Milletvekili Muharrem İnce'yi kürsüye davet etti. - "24 Haziran'da Allah'ın izni, milletin isteğiyle Cumhurbaşkanı olacağım" Kılıçdaroğlu, İnce'nin cumhurbaşkanı adayları olduğunu açıkladı. Daha sonra kürsüye gelen İnce, "Sayın Genel Başkanım hep söylediniz, 'Parti başkanından cumhurbaşkanı olmaz. Parti üyesi cumhurbaşkanı olmaz.' Ben de bu görüşünüze hep katıldım. 24 Haziran'da Allah'ın izni, milletin isteğiyle Cumhurbaşkanı olacağım." dedi.