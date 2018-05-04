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CHP'nin cumhurbaşkanı adayı İnce

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.05.2018 13:47 | Son Güncelleme

İnce: - "Türkiye, tıpkı 1402'de olduğu gibi bir Fetret Dönemi yaşadı. 24 Haziran'da Fetret Dönemi'ni hep birlikte bitireceğiz" - "AK Parti'nin cumhurbaşkanı, CHP'nin cumhurbaşkanı olmaz. Cumhurbaşkanı tektir, partisiz olur" - "Ben meydanlarda entelektüel bir tartışma yapmak istiyorum ama siz bunu yapmak istemiyor, başka türlü tartışmak istiyorsanız, ona da varım, tercihinizi siz yapacaksınız" - "Kendisine karşı aday olmuş, onu eleştirmiş birisini cumhurbaşkanı adayı yapmak her babayiğidin harcı değildir"

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve Yalova Milletvekili Muharrem İnce, "Türkiye, tıpkı 1402'de olduğu gibi bir Fetret Dönemi yaşadı. 24 Haziran'da Fetret Dönemi'ni hep birlikte bitireceğiz." dedi.

İnce, Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonu'nda düzenlenen toplantıda, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu tarafından CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olarak açıklandı.

Toplantıda konuşan İnce, "İki parti başkanı, iki lider. Birisi beraber yola çıkmışlar, 'Kardeşim' demiş, beraber parti kurmuşlar. Bir gün cumhurbaşkanı adayı olmak istediğinde Genelkurmay Başkanını helikopterle onun bahçesine götürmüşsün. Bu bir lider. Kardeşim dediği, ona başbakanlığı veren, onun sırlarını paylaşan birine sonunda iş kendine geldiğine yaptığına bakın." dedi.

İnce, şöyle devam etti:

"Diğer tarafta bir parti başkanı, bir lider daha var. O da kendisine rakip olmuş, karşısına çıkmış iki kere aday olmuş, zaman zaman dozunu aşan laflar söylemiş. Eleştirmiş ama sonra 'Çocuklarımızın geleceği, ülkenin geleceği için bana rakip olmuş olabilir ama bu çocuk doğrusudur.' demiş. Şimdi size soruyorum, 80 milyon, AK Parti'li kardeşim sana da soruyorum. Kardeşim dediğinin, evinin önüne helikopter gönderen, kendi egosundan başka hiçbir şey düşünmeyen bu insandan millete fayda gelmez. İyi düşün, bu iki parti başkanına iyi bak. Kim kendini düşünüyor, kim ülkesini düşünüyor? Kim kendi çocuklarını, kim ülkenin çocuklarını düşünüyor? 1402'de Timur geldi devleti dağıttı. 1413'e kadar bir Fetret Devri yaşadı Osmanlı. Yani siyasal, idari kargaşa vardı. Ordu dağılmıştı. Türkiye, tıpkı 1402'de olduğu gibi bir Fetret Dönemi yaşadı. 24 Haziran'da Fetret Dönemi'ni hep birlikte bitireceğiz."

"Tek olan hepimizindir" görüşünü paylaşan İnce, bayrak ve vatan gibi kavramların da bu bakımdan 80 milyona ait değerler olduğunu vurguladı.

Atatürk'ün de "80 milyonun Atatürk'ü" olduğunu belirten İnce, "Cumhurbaşkanı, o da tek. AK Parti'nin cumhurbaşkanı, CHP'nin cumhurbaşkanı olmaz. Cumhurbaşkanı tektir, partisiz olur." ifadesini kullandı.

- Eleştirilere yanıt verdi

Kendisine yöneltilen eleştirilere de değinen İnce, şöyle konuştu:

"Bana 'Senin tecrüben yeter mi devleti yönetmeye?' diyor. Bir: Ben 3 Kasım 2002'de milletvekili oldum, Sayın Erdoğan Mart 2003'te oldu. Ben ondan 5 ay kıdemliyim. Tecrübeye bakacaksak askere gitseydik ben çavuş olurdum o onbaşı. 16 yıl milletvekilliği yapmışım, grup başkanvekilliği yapmışım, Mecliste sayısız kapalı oturuma katılmışım. 1 Mart 2003 tezkeresinde oy kullanmış, şerefli milletvekillerindenim. 2003'te milletvekili oldu Sayın Erdoğan, milletvekili olduğu gün Meclise geldi, parmak izini kullanamadı, çok iyi hatırlıyorum, Bülent Arınç yardımcı oldu. Aşağılamak için söylemiyorum, bilmiyordu. Bir günlük milletvekiliyken başbakan oldu. Bir günlük milletvekilinden başbakan yapacaksınız, 16 yıllık milletvekilinden cumhurbaşkanı yapmayacaksınız, öyle mi? Diyorsanız ki 'Muharrem İnce, diploman var mı, o yeterli mi?' 8 dönemlik transkripti istediğiniz zaman göstereceğim."

Meydanlarda ekonomi, dış politika, tarım, eğitim konuşacaklarını aktaran İnce, "Ama 'Bunları konuşmayacağız, kavga edeceğiz, iftira atacağız, seni suçlayacağız...' Karalama kampanyasına girişeceklerse daniskasını yaparım, daniskasını. Tercihim birincisi. Ben meydanlarda entelektüel bir tartışma yapmak istiyorum ama siz bunu yapmak istemiyor, başka türlü tartışmak istiyorsanız, ona da varım, tercihinizi siz yapacaksınız." değerlendirmesini yaptı.

Bir başka eleştirinin ise "CHP'ye genel başkan olamadın, Türkiye'ye cumhurbaşkanı olacaksın, mantıklı mı?" şeklinde olduğunu dile getiren İnce, "Tayyip Erdoğan, Beyoğlu'na belediye başkanı olamadı, Türkiye'ye cumhurbaşkanı oldu, niye onu söylemiyorsunuz? Abdullah Gül, Fazilet Partisinde Erbakan'a karşı aday oldu, kaybetti. Genel başkan olamadı ama cumhurbaşkanı oldu." dedi.

- İki iddiasını ve amacını açıkladı

İki dertleri olduğunu aktaran İnce, öncelikli amacının yüzde 50+1 almak, yani seçilmek olduğunu açıkladı.

İkinci olarak seçildiği takdirde yüzde 100'ü tarafsız yöneteceğini aktaran Muharrem İnce, "İki de iddiam var. Bir: Terör nereden gelirse gelsin, ister PKK, ister FETÖ, ister İŞİD, en kararlı şekilde mücadele edeceğiz. İki: Yetimin hakkına göz dikenlerle, ihaleye fesat karıştıranlarla, bu ülkeyi soyanlarla, terörü destekleyenlerle, Allah'ın huzurunda söz veriyorum, sonuna kadar mücadele edeceğim." görüşünü dile getirdi.

- Ahmet Arif'in şiirini okudu

Muharrem İnce, şair Ahmed Arif'i 15 yaşında tanıdığına işaret ederek Arif'in dünyaya soldan bakmasını sağlayan "Haberin var mı taş duvar? Demir kapı, kör pencere. Yastığım, ranzam, zincirim. Zulamdaki mahzun resim. Haberin var mı? Görüşmecim, yeşil soğan göndermiş. Karanfil kokuyor cigaram. Dağlarına bahar gelmiş memleketimin." dizelerini okudu.

İnce, "15 yaşında Diyarbakırlı Kürt Arif'i okuyup etkilenen Yalovalı Muharrem İnce, 54 yaşında aynı heyecanı duyuyor, aynı duyguları paylaşıyor." dedi.

Arif'in "Anadolu" şiirinden "Bir umudum sende anlıyor musun" dizesini anımsatan İnce, "Bir umudum sizde. Sokakta, meydanda, çarşıda, bakkalda... Bunu başaracağız hep birlikte." diye konuştu.

- "Bugün doğum günüm..."

Bugün doğum günü olduğunu, sevap ve günahlarıyla 54 yılı geride bıraktığını vurgulayan İnce, milletin mutluluğu, refahı için çalışacağını bildirdi.

İnce, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na, CHP'ye, ülkeye yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ederken, salondakileri "Türkiye'de adaletsizliğe, hukuksuzluğa, despotizme isyan ederek milyonların sesi olduğu için, dünya demokrasi tarihine özel bir not düşülecek adalet yürüyüşünü gerçekleştirdiği için Kılıçdaroğlu'nu ayakta alkışlamaya" davet etti. İnce, "Kendisine karşı aday olmuş, onu eleştirmiş birisini cumhurbaşkanı adayı yapmak her babayiğidin harcı değildir." dedi.

İnce, bu süreçte Kılıçdaroğlu'nu arayarak aday gösterilmesini isteyenlere ve bu isteğe olumlu yaklaşan Kılıçdaroğlu'na saygı ve şükranlarını sundu.

Geçmiş ve bugünü kavga ettirenlerin geleceği kaybedeceğini vurgulayan İnce, dertlerinin kavga değil, sorun çözmek olduğunu söyledi.

İnce, şöyle devam etti:

"Türkiye artık demokrasi, özgürlük, hukuk devleti, bağımsız yargı, bunları tartışacak durumda değildir. Anayasa Mahkemesi, anayasayı bir kenara itmiştir. Yargı emir komuta altındadır. Ekonomimiz dış müdahalelere açıktır. Genelkurmay Başkanı siyasetin özel talepleriyle meşguldür. Besleme sosyal medya trolleri yalan üretmek ve pislik saçmakla uğraşmaktadır. Birbirini dinlemeyen, birbirine güvenmeyen, birlikte yaşama isteğini kaybetmiş bir insan topluluğu olduk. Memleket yalan rüzgarıyla yönetiliyor. Pasaportumuzun Kapıkule'den öteye değeri yok. Sözde dünya lideri her gün bağırıp çağırıyor, hakaret ediyor."

Seçim günü aldıkları oylara sonuna kadar sahip çıkacaklarını vurgulayan İnce, "Bir de sınav sorularını çaldırmayacağız. Hazineden parayı çaldırmayacağız." dedi.

- "Çankaya Köşkü'ne gideceğim"

24 Haziran'da Cumhurbaşkanı olacağını belirten İnce, "Sizce ben nereye giderim? Saraya mı giderim, Çankaya'ya mı? Nereye giderim? Sarayı ne yapacağım? Sarayı bu ülkenin en akıllı evlatlarına vereceğim. Bilim yuvası yapacağım." dedi.

Konuşması sırasında "Bir çivi bir nalı kurtarır, bir nal bir atı kurtarır, bir at bir yiğidi kurtarır, bir yiğit memleketi kurtarır" atasözünü dile getirerek salondakilerin de tekrarlamalarını isteyen İnce, seçilmesi durumunda yapacaklarını ise şöyle anlattı:

"Kamuda yükselme, müdür, genel müdür, müsteşar olmayı öyle bir kritere bağlayacağız ki 100 yıl kimse değiştiremeyecek. Kimsenin başörtüsü var mı yok mu bakmayacağız. Kimsenin mini eteğiyle ilgilenmeyeceğiz. Kimsenin Kürtlüğü ve Türklüğü ile mezhebiyle ilgilenmeyeceğiz. Kamuda yükselmeyi adil yapacağız. Mesela veterinerden TÜBİTAK Başkanı, parti il başkanından hakim, savcı yapmayacağız. Yüksek yargıçların dünya görüşleri gazetelerde çarşaf çarşaf. Yargıtay'da seçim var, 13 sosyal demokrat, 14 milliyetçi, 28 muhafazakar varmış. Utanmıyor musunuz? Nasıl yargıçsınız? Bu ne rezilliktir? Ayıp. Siz mi bu ülkeye adalet dağıtacaksınız? Hepsini temizleyeceğiz. Beni Cumhurbaşkanı olarak yargılayamayacak bir yargıcın ne iş var orada. Beni de yargılayacaksın. Bu cesur kararları alacağız."

Öte yandan Muharrem İnce, yarın saat 14.00'te Yalova Cumhuriyet Meydanı'nda ilk mitinglerini yapacaklarını kaydetti.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı İnce

- İnce: - "Türkiye, tıpkı 1402'de olduğu gibi bir Fetret Dönemi yaşadı. 24 Haziran'da Fetret Dönemi'ni hep birlikte bitireceğiz" - "AK Parti'nin cumhurbaşkanı, CHP'nin cumhurbaşkanı olmaz. Cumhurbaşkanı tektir, partisiz olur" - "Ben meydanlarda entelektü

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CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce

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CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce

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CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce

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CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce
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