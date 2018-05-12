CHP'nin cumhurbaşkanı adayı İnce, 50 ilde miting yapacak

BARIŞ GÜNDOĞAN - Seçim kampanyasını 4 Mayıs'ta Birinci Meclis önünden başlatan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, 24 Haziran'a kadar 50 ilde miting yapmayı planlıyor.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu tarafından 4 Mayıs'ta CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olarak açıklanan İnce'nin mitingileri sürüyor.

Seçim kampanyasını Ulus'taki Birinci Meclis önünden başlatan İnce, ilk büyük mitingini memleketi Yalova'da gerçekleştirdi.

Daha sonra sırasıyla Edirne, Hakkari ve Rize'ye giden İnce, dün geceyi ise bir televizyon programına katıldığı Antalya'da geçirdi. Bugün kahvaltıda Afyonkarahisarlı gazetecilerle bir araya gelen İnce, Dinar ile Denizli'nin Bozkurt ilçelerinde vatandaşlarla buluştu.

Akşam saatlerinde Denizli kent merkezinde miting düzenleyecek olan İnce, yarın da Manisa merkez ve Soma'da olacak.

- Konya, Aksaray, Amasya

Özel uçak kullanan Muharrem İnce'nin pazartesi günü Konya'da olması bekleniyor. İnce, ilk olarak Ereğli ilçesine gidecek, daha sonra kent merkezinde halka hitap edecek.