CHP'nin cumhurbaşkanı adayı İnce, Adana'da

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, "Şu anda çalışanların yüzde 32'si kadın. Nüfusun yüzde 50'si kadın olduğuna göre, niye çalışanların yüzde 32'si kadın? Yüzde 50 yüzde 50 yapacağız bunu." dedi.

İnce, Uğur Mumcu Meydanı'nda düzenlenen mitingde, çiftçiye mazotu 3 liradan vereceklerini söyledi.

Öğretmen, polis, astsubay, uzman çavuşlar ile engelli çocukları olan aileler ve otizmli çocuklar için vaatlerini anlatan Muharrem İnce, "Hedefimiz büyük, zamanımız dar. Onun için Türkiye'yi bir an önce derleyip toparlamamız lazım." diye konuştu.

İnce, Mustafa Kemal Atatürk dönemindeki dış politikadaki gelişmeleri anlatarak, şöyle devam etti:

"Yeniden dünyada barış, yurtta barış. Yeniden... Bakın, hedefimiz Avrupa Birliği. ABD ile problemlerimiz var, çözeceğiz. Nasıl Kosova'da, Bosna'da büyük işler yaptıysak, çözeceğiz. Rusya'yla ilişkilerimiz, 'Soğuk Savaş' döneminde bile ilişkileri koparmadık, çözeceğiz. Suriye'yle ilişkilerimiz, 4 milyon Suriyeli Türkiye'de ama Suriye'de büyükelçimiz yok, göndereceğiz, çözeceğiz. Suriye'ye yeni bir anayasa lazım. Suriye'nin toprak bütünlüğü korunacak. BM gözetiminde Suriye dışında yaşayanlar dahil yeni bir seçim yapılacak. Bölgede barış, Türkiye'de barış, dünyada barış. Türkiye içinde herkesle barışacağız. Kavga yok."