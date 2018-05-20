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CHP'nin cumhurbaşkanı adayı İnce Adana'da

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.05.2018 21:10 | Son Güncelleme

Muharrem İnce: - "Türkiye’nin barışmaya ihtiyacı var, barışmaya. Bu ülkede hepimiz barışalım, hepimiz refah içinde yaşayalım, hepimiz huzur içinde yaşayalım"

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, "Türkiye’nin barışmaya ihtiyacı var, barışmaya. Bu ülkede hepimiz barışalım, hepimiz refah içinde yaşayalım, hepimiz huzur içinde yaşayalım." dedi.

İnce, merkez Seyhan ilçesi Tellidere Mahallesi'nde düzenlenen iftar programına katıldı.

İnce, yaptığı konuşmada, oruç tutanların ibadetlerinin kabul olmasını dileyerek, etkinliği düzenleyenlere teşekkür etti.

Ramazan boyunca pek çok yerde iftar sofralarında olacaklarını ifade eden İnce, şunları söyledi:

"Ama bu süre içinde asla siyasi konuşma yapmayacağım. İftar sofraları iftira sofralarına dönüşmemeli. İftar sofralarında siyaset olmamalı. Benim bu ülke için bir huzur projem var. Türkiye’nin huzura, normalleşmeye ihtiyacı var. Türkiye’nin barışmaya ihtiyacı var, barışmaya. Bu ülkede hepimiz barışalım, hepimiz refah içinde yaşayalım, hepimiz huzur içinde yaşayalım. Barıştıktan sonra ekonomimizi büyütelim.

Ekonomimiz güçlü olsun, kırılgan olmasın. Dış müdahalelere açık olmasın. Sonra elde ettiğimiz geliri hakça paylaşalım, adilce paylaşalım. Hakkaniyet ölçüsünde bölüşelim. Yani projemiz insanımızın mutluluğu. Projemiz 3B. Barışmak, büyümek ve adil bölüşmek. Bunu başaracağız Allah’ın izni, milletin isteğiyle."

İnce, konuşmasının ardından vatandaşlarla yemek yedi.

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Anahtar Kelimeler:
adana CHP iftar muharrem ince

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