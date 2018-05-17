CHP'nin cumhurbaşkanı adayı İnce Amasya'da

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, "Müslümanlar bu mübarek günlerde Amerika ve İsrail iş birliğiyle katlediliyor. Bu politikalara 'dur' dememiz lazım." dedi.

İnce, Yavuz Selim Meydanı'nda düzenlenen mitingde, Türkiye'nin mutluluğu, insanların huzuru, kardeşliği, barışı, büyük şemsiye altında beraber yaşamak için Ferhat ile Şirin'de olduğu gibi dağları deleceklerini, engelleri aşacaklarını söyledi.

Seçim kampanyalarına tüm hızıyla devam ettiklerini belirten İnce, "Bir kampanya yapıyoruz. Yeni düzenlemelere göre cumhurbaşkanı adayı partiden bağımsız bir kampanya yürütüyor. Cumhurbaşkanı adayı bir hesap numarası açıyor, o hesap numarasında bağış topluyor, oradan harcama yapıyor." diye konuştu.

Şimdilik küçük uçak kiralayıp İstanbul'dan Amasya'ya geldiklerini aktaran İnce, şöyle devam etti:

"Su yakmıyoruz, benzin yakıyoruz. Benim hemşehrimde para çok. Devletin uçağı, helikopteri onda. Hepsi onda, bende para yok. Ben gariban bir cumhurbaşkanı adayıyım.

Parayı nereden bulacağız, sizden bulacağız. Ateşleyin, hepiniz para yatırın. Yatıracak mısınız? 5, 10, 20 lira yatır, ama yatır. Sizin desteğinizle yapacağız bunu. Bir yanda devletin gücüyle yapılan bir kampanya, öbür yanda milletin gücüyle yapılan bir kampanya. Milletin gücü devletin gücünü yenecek. Bugünden itibaren bekliyorum. Kendinizi zora sokmayacak şekilde yatırın."