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CHP'nin cumhurbaşkanı adayı İnce Amasya'da

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.05.2018 15:21 | Son Güncelleme

Muharrem İnce: - "Müslümanlar bu mübarek günlerde Amerika ve İsrail iş birliğiyle katlediliyor. Bu politikalara 'dur' dememiz lazım" - "Bu mübarek ramazan gününde söz veriyorum, seçimden 3 ay sonra Amerika'ya, 'FETÖ'yü iade et. Eğer etmezsen, 24 Aralık Noel, İncirlik'teki Amerikan askerleri Noel'i Washington'da kutlar.' diyeceğim"

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, "Müslümanlar bu mübarek günlerde Amerika ve İsrail iş birliğiyle katlediliyor. Bu politikalara 'dur' dememiz lazım." dedi.

İnce, Yavuz Selim Meydanı'nda düzenlenen mitingde, Türkiye'nin mutluluğu, insanların huzuru, kardeşliği, barışı, büyük şemsiye altında beraber yaşamak için Ferhat ile Şirin'de olduğu gibi dağları deleceklerini, engelleri aşacaklarını söyledi.

Seçim kampanyalarına tüm hızıyla devam ettiklerini belirten İnce, "Bir kampanya yapıyoruz. Yeni düzenlemelere göre cumhurbaşkanı adayı partiden bağımsız bir kampanya yürütüyor. Cumhurbaşkanı adayı bir hesap numarası açıyor, o hesap numarasında bağış topluyor, oradan harcama yapıyor." diye konuştu.

Şimdilik küçük uçak kiralayıp İstanbul'dan Amasya'ya geldiklerini aktaran İnce, şöyle devam etti:

"Su yakmıyoruz, benzin yakıyoruz. Benim hemşehrimde para çok. Devletin uçağı, helikopteri onda. Hepsi onda, bende para yok. Ben gariban bir cumhurbaşkanı adayıyım.
Parayı nereden bulacağız, sizden bulacağız. Ateşleyin, hepiniz para yatırın. Yatıracak mısınız? 5, 10, 20 lira yatır, ama yatır. Sizin desteğinizle yapacağız bunu. Bir yanda devletin gücüyle yapılan bir kampanya, öbür yanda milletin gücüyle yapılan bir kampanya. Milletin gücü devletin gücünü yenecek. Bugünden itibaren bekliyorum. Kendinizi zora sokmayacak şekilde yatırın."

İnce, Filistin'de insanlık dramı yaşandığını, Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in Müslümanlara zulmettiğini vurgulayarak, "Müslümanlar bu mübarek günlerde Amerika ve İsrail iş birliğiyle katlediliyor. Bu politikalara 'dur' dememiz lazım. Devlette devamlılık esastır. 2013 yılında Sayın Erdoğan Gazze'ye gideceğini söyledi. Gazze'ye gidemedi ama Gebze'ye gitti. Size söz veriyorum, cumhurbaşkanı olduğumda Gazze'ye gideceğim. Filistin konusunda Amerika'ya, İsrail'e karşı dik dur. Söz veriyorum, yanında duracağım. Benim gibi meydan oku." ifadelerini kullandı.

Huzur ve barış ortamı için ekonomiyi büyütmeyi, gelir dağılımı adaletsizliğini sona erdirmeyi, hukukun üstünlüğünü sağlamayı hedeflediğini anlatan İnce, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Benim çılgın projem huzur, huzur, huzur. Şimdi bir şey isteyeyim sizden. Dünyada ne kadar yabancı basın varsa geldi, röportaj yaptı. Gazetesi, televizyonu.... Ama Türkiye'dekiler gelemiyor. Dün uyardım, bugün Amasya mitingini vermeyenlerin televizyon kanalının önünde miting yapacağım. Şimdi çıkarın telefonları, biraz canlı yayın yapalım akıllı telefonlardan. Bu da dünyada bir ilk. Türkiye'yi '3 B' ile buluşturacağız. Bir, barışacağız, iki, ekonomik olarak büyüyeceğiz, üç, bölüşeceğiz."

Muharrem İnce, 24 Haziran'da cumhurbaşkanı olduğunda 3 ay içinde yargıyı düzenleyeceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Yüksek yargı tarafsız ve bağımsız olacak. Yani ABD ve Avrupa Birliği, Türkiye'nin demokrasisini esas alarak 'sizde yargı düzgün değil' diyemeyecek. 24 Haziran'da cumhurbaşkanı olduğumda yargıyı düzelttikten sonra ABD'ye döneceğim; 'Yargıyı düzelttik, şimdi senden FETÖ'nün iadesini istiyorum' diyeceğim. 24 Aralık Hristiyanların Noel günü. Bu mübarek ramazan gününde söz veriyorum, seçimden 3 ay sonra Amerika'ya, 'FETÖ'yü iade et, eğer etmezsen, 24 Aralık Noel, İncirlik'teki Amerikan askerleri Noel'i Washington'da kutlar' diyeceğim. Bu kadar basit. İster iade et, ister Noel'de Washington'da olsunlar."

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24 haziran Amasya CHP Cumhurbaşkanı adayı muharrem ince

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