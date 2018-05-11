CHP'nin cumhurbaşkanı adayı İnce Antalya'da:

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, "Cumhurbaşkanı tektir, tek olan şey bir grubun olmaz. Tek olan şey herkesindir, 81 milyonundur. Onun için herkesi kucaklıyoruz." dedi.

Bir televizyon kanalının programına katılmak üzere geldiği Antalya'da, havalimanında partililerce karşılanan İnce, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'yi karış karış dolaştıklarını söyledi.

Çılgın projeleri olmadığını aktaran İnce, "Bütün adayları ziyaret ettim. Sayın Karamollaoğlu, Sayın Akşener, Sayın Demirtaş, Sayın Erdoğan. Hepsinin yanına gittim, başarılar diledim." diye konuştu.

Hakkari'de İzmir marşıyla Türk bayrakları altında miting yaptığını anlatan İnce, şunları kaydetti:

"Biz 81 milyonun cumhurbaşkanı olacağız. Sayın Genel Başkanım beni aday ilan ettiğinde rozetimi çıkardım, Türk bayrağı taktım. Cumhurbaşkanı tektir, tek olan şey bir grubun olmaz. Tek olan şey herkesindir, 81 milyonundur. Onun için herkesi kucaklıyoruz. AK Parti'ye oy veren kardeşlerim, CHP'ye oy veren kardeşlerim hepsi bir. Bu memlekete huzur getireceğiz. Normalleştireceğiz Türkiye'yi. Derdimiz bu. Barışacağız, büyüyeceğiz, bölüşeceğiz."

