CHP'nin cumhurbaşkanı adayı İnce Aydın'da

AYDIN (AA) - CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, insanları Kürt - Türk, Alevi - Sünni, sağcı - solcu diye ayırmadığını söyledi.

İnce, Aydın Meydanı'nda yaptığı mitingde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Diyarbakır'daki konuşması sırasında prompter cihazının bozulduğunu iddia ederek bu mitinge ilişkin görüntüleri alandakilere dev ekrandan izletti.

İnce, "Cihaz bozuldu, o camdan okuyor, ben candan konuşuyorum. Eğer siyaseti promptere bağlarsanız bir gün birisi gelir fişini çeker. Canlı yayını anında kesiyorlar. Demek ki Kürt sorununu sana birileri yazacak sen de oralarda okuyacaksın. Öyle yağma yok, millete camdan değil candan konuşacaksın candan." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Malatya'da katıldığı iftar programında kendisini eleştirdiği bir konuşmada katılımcılar arasında yer alan bir generalin alkışlamasını "o generalin apoletlerini sökeceğim" sözleriyle eleştirdiğini hatırlatan İnce, şöyle konuştu:

"Bana demiş ki 'o sökeceğin apoletleri Apo'ya mı takacaksın'. Ben ona soruyorum sen Balyoz ve Ergenekon davalarında söktüğün apoletleri FETÖ'ye mi taktın? Bu kadar askerleri seviyordun da ABD askerleri Türk askerlerinin başına çuval geçirdiğinde neden yakalamadın. Bana bu lafları söyleme, ikimiz de bu ülkenin çocuklarıyız. Madem bu askerleri bu kadar seviyordun da kozmik odaya girildiğinde, Ergenekon'da, Balyoz'da askerler inim inim inlerken neredeydin?"