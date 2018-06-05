CHP'nin cumhurbaşkanı adayı İnce Aydın'da

AYDIN (AA) - CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, insanları Kürt - Türk, Alevi - Sünni, sağcı - solcu diye ayırmadığını söyledi.
İnce, Aydın Meydanı'nda yaptığı mitingde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Diyarbakır'daki konuşması sırasında prompter cihazının bozulduğunu iddia ederek bu mitinge ilişkin görüntüleri alandakilere dev ekrandan izletti.
İnce, "Cihaz bozuldu, o camdan okuyor, ben candan konuşuyorum. Eğer siyaseti promptere bağlarsanız bir gün birisi gelir fişini çeker. Canlı yayını anında kesiyorlar. Demek ki Kürt sorununu sana birileri yazacak sen de oralarda okuyacaksın. Öyle yağma yok, millete camdan değil candan konuşacaksın candan." diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Malatya'da katıldığı iftar programında kendisini eleştirdiği bir konuşmada katılımcılar arasında yer alan bir generalin alkışlamasını "o generalin apoletlerini sökeceğim" sözleriyle eleştirdiğini hatırlatan İnce, şöyle konuştu:
"Bana demiş ki 'o sökeceğin apoletleri Apo'ya mı takacaksın'. Ben ona soruyorum sen Balyoz ve Ergenekon davalarında söktüğün apoletleri FETÖ'ye mi taktın? Bu kadar askerleri seviyordun da ABD askerleri Türk askerlerinin başına çuval geçirdiğinde neden yakalamadın. Bana bu lafları söyleme, ikimiz de bu ülkenin çocuklarıyız. Madem bu askerleri bu kadar seviyordun da kozmik odaya girildiğinde, Ergenekon'da, Balyoz'da askerler inim inim inlerken neredeydin?"
- TRT'de ayrılan süre
Kendisini dinleyenlerden cep telefonlarıyla canlı yayın yapmalarını isteyen İnce, TRT'nin anayasada tarafsız olması gerektiği belirtilmesine rağmen adaletsiz davrandığını öne sürdü.
İnce, "Beni veriyor 5 dakika, Erdoğan'ı veriyor 500 dakika. TRT'de kanundan kaynaklanan bir konuşma süresi var. Onların elinde değil. İnce'nin kanundan kaynaklanan 2 kez 10'ar dakikalık konuşması var diye yapmamı istiyorlar. İlk defa Aydın'dan açıklıyorum, alın sizin olsun. Herkes canlı yapsın. TRT'nin sadakasına ihtiyacımız yok." dedi.
İzmir ziyareti sırasında kendisiyle özçekim yapmak isterken korumaları tarafından itilen bir vatandaştan telefonla özür dilediğini anlatan İnce, "Ben yapılan hareketi doğru bulmuyorum ama hengamede olabiliyor, aradım, özür diledim." şeklinde konuştu.
- "Gariban cumhurbaşkanı adayıyım"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Anadolu vilayetlerinde 3 gün kalmadığını ama geçtiğimiz günlerde Londra'da 3 gün kaldığını söyleyen İnce, "Bana 'gariban cumhurbaşkanı adayı' diyor. Erdoğan'dan 5 ay önce milletvekili oldum. Milletvekili ve cumhurbaşkanı maaşı arasında fark yok. Ben gariban oldum, sen nasıl zengin oldun." dedi.
İnce konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Şunu söyleyeyim. Bana gariban diyor ya dünyanın en zengin adayıyım ben. Ben insanları Kürt - Türk, Alevi - Sünni, sağcı - solcu diye ayırmam. Ben insanları seviyorum Erdoğan. Ama o kadar belli ediyorsun ki sen Alevileri, Kürtleri sevmiyorsun. Ama bu yüzyılda insanlar arasında ayrımcılık yapmak Türkiye'yi yönetecek birine yakışmaz."
İmam hatipleri kapatacağı iddialarının gerçeği yansıtmadığını kaydeden İnce, imam hatip mezunu gençlere iş bulmayı düşündüğünü ifade etti.
Cumhurbaşkanı seçildiğinde 48 saat içinde OHAL'i kaldıracağını dile getiren İnce, öğrenciler, polisler ve öğretmenlerin şartlarını iyileştireceklerini, devletin yaptığı yardımların azalmayacağını hatta artacağını kaydetti.
- "Bekir Bozdağ ile umreye gittik"
Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ'ın "seçim yaklaştıkça CHP'lileri camilerde daha fazla gördüğü" yönünde sözler söylediğini dile getiren İnce, "2010 yılında Bekir Bozdağ ile beraber umreye gittik, Mekke'yi tavaf ettik. Bunu biliyor ama konuşuyor. Samsun'da gençler bana bir bisiklet verdi. Almışlar bu bisikletli resmimi bir caminin içine monte etmişler 'Muharrem İnce camide bisiklete bindi'. Oğlumun sünnetinde zeybek oynadım, bu resmi almışlar caminin içine koymuşlar... Acaba diyorum ki bunlar montajı FETÖ'den mi öğrendiler."
Dış mihraklar ve faiz lobisi iddialarının da doğru olmadığını savunan İnce, borcunu tahsil etmek isteyen ülkelerin Türkiye'yi batırmak istediğine inanmadığını ifade etti.
Muharrem İnce, konuşmasının ardından Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve halk oyunları ekibiyle zeybek oynadı, güvercin uçurdu ve karanfil dağıttı.
- Menderes'in köyüne ziyaret
Efeler ilçesine bağlı Çeştepe Mahallesi'ndeki iftar programına katılan İnce, Koçarlı ilçesi Çakırbeyli Mahallesi'ne geçti.
Bu mahallede doğup büyüyen merhum Başbakan Adnan Menderes'in fotoğraflarının yer aldığı sergiyi gezen İnce, kadın mehteran takımının söylediği İzmir Marşı'na zil çalarak eşlik etti.
Meydanda yaptığı konuşmada CHP'nin bir ırmak olduğunu, Demokrat Parti'nin de o ırmaktan ayrılan bir kol olduğunu kaydeden İnce, kendisinin 81 milyonun cumhurbaşkanı olmak istediğini söyledi.
Şii dini lider Mukteda es Sadr fetva verdi: Sigara orucu bozmaz
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Abdullah Gül ziyareti ile ilgili ilk kez konuştu!
Bedelli askerlik 2018'de çıkacak mı? Başbakan'dan flaş bedelli askerlik açıklaması
Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti, röntgen çeken doktor şaşkına döndü
İstanbul'da korkunç olay! Kaldırımda beklerken üzerine asansör düştü!
24 Haziran seçimlerinde hangi cemaat,tarikat hangi partiye oy verecek?
Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'ndan Erbakan paylaşımı: Kemikleri sızliyeah
'Prompter' tartışmasına neden olan Tayyip Elçi konuştu: Hoş görmedi, konuşmayı kesti
Yeni göğüsleriyle kocasına sürpriz yapmak istedi ama...
Kefen giyerek annesine ölü şakası yaptı
Okuyucu Yorumları 0 yorum