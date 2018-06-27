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CHP'nin cumhurbaşkanı adayı İnce: "Bir kişi dahi partiden istifa etmesin. Herkes yerinde kalsın. Benim ağzımdan kurultay diye bir şey duyarsanız o zaman konuşursunuz ama duyamayacaksınız."

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.06.2018 14:03 | Son Güncelleme

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı İnce: "Bir kişi dahi partiden istifa etmesin. Herkes yerinde kalsın. Benim ağzımdan kurultay diye bir şey duyarsanız o zaman konuşursunuz ama duyamayacaksınız."


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