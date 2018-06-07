CHP'nin cumhurbaşkanı adayı İnce, Burdur'da

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, "Ben 81 milyonun cumhurbaşkanı, hepinizin cumhurbaşkanı olacağım. Sağcı solcu yok, ben, sen, o yok. Biz varız. Kürt, Türk, Alevi, Sünni yok, 81 milyon var. Kadın erkek ayrımı yok." dedi.

İnce, Isparta'daki mitingin ardından, merhum Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in İslamköy'de yapımı süren anıt mezarını ziyaret etti. Mezara çiçek bırakarak dua eden İnce, İslamköy'deki Süleyman Demirel Demokrasi ve Kalkınma Müzesi'ni gezdi.

Daha sonra Burdur'a gelen İnce, buradaki iftar programının ardından Demokrasi ve Özgürlük Meydanı'nda düzenlenen mitingde halka hitap etti.

Burdur'da, şeker fabrikasının satıldığını belirten İnce, "Millet kıraathanesi açacakmış. Bir de 'orada iskambil oynanmayacakmış' diyor. Sana mı soracağız iskambil oynarken. İsteyen oynar, istemeyen oynamaz." diye konuştu.

Meydan meydan gezip, aş, iş, tencerede et vaat ettiğini vurgulayan İnce, "Gelecek, uzay, iletişim, nano teknoloji, endüstri 4.0 diyorum, kuantum diyorum, uzay madenciliği diyorum. O gelmiş 'kıraathane açacağım' diyor. Bacaları tüten fabrika aç." ifadesini kullandı.