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CHP'nin cumhurbaşkanı adayı İnce: "(Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan randevu talebi) Az önce cevap geldi, Sayın Erdoğan bu akşam beni parti genel merkezinde saat 21.00'de kabul edeceklermiş."

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.05.2018 16:26 | Son Güncelleme

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı İnce: "(Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan randevu talebi) Az önce cevap geldi, Sayın Erdoğan bu akşam beni parti genel merkezinde saat 21.00'de kabul edeceklermiş."


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