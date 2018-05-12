CHP'nin cumhurbaşkanı adayı İnce, Denizli'de

Çocukların iyi eğitildiği takdirde geleceğe umutla bakılacağını vurgulayan İnce, "Dünyada büyük değişimler yaşandı. İnsanoğlu kol ve hayvan gücünden bir anda suyun ve buharın gücüne ulaştı, endüstri 1.0 oldu. Sonra insanoğlu elektriği buldu, endüstri de 2.0 oldu. Sonra elektroniği ve dijitali keşfetti, 3.0 oldu. Şimdi endüstri 4.0 yani nesneler arası etkileşim. Akıllı fabrikalar... Dünya bunu konuşuyor." değerlendirmesini yaptı.

Muharrem İnce, Denizli'nin Bozkurt ilçesinde belediye tarafından yaptırılan Güneş Enerjisi Santrali'nin açılış töreninde yaptığı konuşmada, "çılgın proje" olarak huzur vadettiklerini hatırlatarak, konuşmalarında polemiğe girmediğini, ekonominin nasıl kurtarılabileceğini anlattığını belirtti.

Alanda toplananlardan cep telefonları ile canlı yayın yapmasını isteyen Muharrem İnce, yayın yapan telefonların hiçbirini Türkiye'nin üretemediğine işaret ederek, amacının bu memleketin akıllı evlatlarına o telefonu yaptırmak olduğunu kaydetti.

- "Memlekete huzur gelecek, barışacağız"

CHP'nin cumhurbaşkanı İnce, "Benim projem huzur, memlekete huzur gelecek, barışacağız. Barışınca ekonomimiz büyüyecek. Ekonomimiz büyüyünce adil paylaşıp, bölüşeceğiz. Eğer Türkiye bunu iyi okuyamazsa 100 yıl fakir kalır. İşte tam da bunları, endüstri 4.0 yapabilmemiz için, başarabilmemiz için bize enerji lazım. Enerjiyi de güneşten, rüzgardan ve yenilenebilir enerji kaynaklarında bulacağız. İşte tam istediğimi belediye başkanımız yapmış. Benim istediğim bu zaten." diye konuştu.

Her yıl 10 bin akıllı çocuğu eğitim için yurt dışına göndereceklerinin sözünü veren İnce, "Onlara yol ve yön gösteren, aş, iş kapısı bulmaya çalışan birisi olacağım. Bunu yapacağız ve birlikte başaracağız. Bilgisayar mühendisi sayımızı 10 katına çıkartacağız. Akıllı cumhurbaşkanı da lazım akıllı telefon da." dedi.

Konuşmasını tamamlamasının ardından, bir el işi kursunu ziyaret eden Muharrem İnce'ye, el dokumasından cumhurbaşkanlığı forsu hediye edildi.

