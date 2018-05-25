CHP'nin cumhurbaşkanı adayı İnce, Dumlupınar'da

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, "İsteyen istediği gibi giyinecek. Başörtülü kardeşim ister sokakta ister evde ister devlet dairesinde nasıl giyinirse giyinsin kimse karışmayacak." dedi.

İnce, Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde Ankara Yenimahalle Belediyesince yaptırılan sosyal tesis ve konukevinin Anıt Meydanı'ndaki temel atma töreninde yaptığı konuşmada, 81 milyonun cumhurbaşkanı olabilmek için 4 Mayıs'ta parti rozetini çıkardığını söyledi.

Milletin ayrıştırıldığını savunan İnce, şöyle konuştu:

"Bu ülkede ne yazık ki milleti ayrıştırdılar. Ne yazık ki gıdalarımız, sendikalarımız, okullarımız her şey bölündü. Köylülerimiz bölündü ve şehitlerimiz bölündü. Şehitler ve gaziler arasında dahi ayrımcılık yapıldı. Biz bu milleti yeniden toparlamak için yeniden ayağa kaldırmak için 81 milyonun cumhurbaşkanı olabilmek için 4 Mayıs'ta parti rozetini çıkardım, Türk bayrağını taktım. Allah'ın izni, milletin isteğiyle 24 Haziran'da cumhurbaşkanı seçildiğimde herkesi kucaklayacağız."

İnce, amacının insanları birleştirmek, bir büyük şemsiyenin altında toplamak ve bir büyük uzlaşmayı sağlamak olduğunu belirtti.