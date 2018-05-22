CHP'nin cumhurbaşkanı adayı İnce, Düzce'de

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, "Sağcı, solcu bakmayacağız. Türbanlı mı, türbansız mı, bakmayacağız. Böyle bir derdimiz yok. Bizim derdimiz, sadece yetenek olacak, sadece liyakat olacak, sadece ehliyet olacak. Kamuda yükselmenin temel kriterini, yetenek üzerine kuracağız." dedi.

İnce, Anıtpark Meydanı'nda düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin güven ve huzura ihtiyacı bulunduğunu, kendisinin en büyük projesinin "huzur" ve "mutluluk" olduğunu söyledi.

Asla sağcı ve solcu kavramı gözetmeyeceklerini vurgulayan İnce, "Sağcı, solcu bakmayacağız. Türbanlı mı, türbansız mı, bakmayacağız. Böyle bir derdimiz yok. Bizim derdimiz, sadece yetenek olacak, sadece liyakat olacak, sadece ehliyet olacak. Kamuda yükselmenin temel kriterini, yetenek üzerine kuracağız." diye konuştu.

İnce, cumhurbaşkanı seçilmesi durumunda bölgenin en önemli ürünlerinin başında gelen fındıkla ilgili bazı düzenlemeler yapacağını belirtti.

Kendisine şöhretli insanlar değil, büyük davaya inanmış insanlar gerektiğini ifade eden İnce, "Ağustosta fındık hasadı var. Peşin söyleyeyim. 24 Haziran'da Muharrem İnce Allah'ın izni, milletin isteğiyle cumhurbaşkanı olursa ağustos ayında fındık 15 lira. Bu fiyata fındığı isteyen alır, isteyen almaz. Kalırsa devlet üreticinin elinden alacak." dedi.