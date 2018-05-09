CHP'nin cumhurbaşkanı adayı İnce, Edirne'de

EDİRNE (AA) - CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, seçilmesi halinde Türkiye'de yapılacak sınavların hiçbirinden ücret alınmayacağını bildirdi.

İnce, CHP tarafından Edirne İstasyon Meydanı'nda düzenlenen mitingde sahneye eski bakanlardan Abdüllatif Şener, CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici ve Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'le çıktı.

Tek derdinin Türkiye olduğunu, insanların huzur içinde bir arada yaşaması için çalışacağını anlatan İnce, "Benim en çılgın projem; huzur içinde yaşamak." dedi.

Cumhurbaşkanlığı adaylığı açıklandığında parti rozetini çıkartarak Türk bayrağı taktığını anlatan İnce, 80 milyonun cumhurbaşkanı olacağını söyledi.

İnce, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Tek dertleri var, o da Recep Tayyip Erdoğan'ı yıkmak." şeklindeki sözlerini hatırlatarak, "Vallahi de billahi de değil. Benim seninle derdim yok. Benim derdim Türkiye." ifadesini kullandı.

Konuşmasında başörtüsü meselesine değinen İnce, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bakın buradan muhafazakar kardeşlerime sesleniyorum; ister evinde tak, ister dışarıda, ister devlette tak. Başörtü meselesi milletin meselesi olmaktan çıkmıştır. Nerede istiyorsan orada tak başörtüsünü ama bunu siyasetin sıcak malzemesi yaptırmam. Kendini kullandırma benim böyle bir derdim yok. Önümüzdeki günlerde bu konudaki açıklamamı göreceksiniz."