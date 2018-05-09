HABER

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı İnce, Edirne'de

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.05.2018 19:00 | Son Güncelleme

Muharrem İnce, Edirne İstasyon Meydanı'nda düzenlenen mitinge katıldı - İnce: - "25 Haziran sabahı, Türkiye'de yapılacak ister tıpta uzmanlık ister KPSS bu sınavların hiçbirinden ücret alınmayacak"

EDİRNE (AA) - CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, seçilmesi halinde Türkiye'de yapılacak sınavların hiçbirinden ücret alınmayacağını bildirdi.

İnce, CHP tarafından Edirne İstasyon Meydanı'nda düzenlenen mitingde sahneye eski bakanlardan Abdüllatif Şener, CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici ve Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'le çıktı.

Tek derdinin Türkiye olduğunu, insanların huzur içinde bir arada yaşaması için çalışacağını anlatan İnce, "Benim en çılgın projem; huzur içinde yaşamak." dedi.

Cumhurbaşkanlığı adaylığı açıklandığında parti rozetini çıkartarak Türk bayrağı taktığını anlatan İnce, 80 milyonun cumhurbaşkanı olacağını söyledi.

İnce, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Tek dertleri var, o da Recep Tayyip Erdoğan'ı yıkmak." şeklindeki sözlerini hatırlatarak, "Vallahi de billahi de değil. Benim seninle derdim yok. Benim derdim Türkiye." ifadesini kullandı.

Konuşmasında başörtüsü meselesine değinen İnce, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bakın buradan muhafazakar kardeşlerime sesleniyorum; ister evinde tak, ister dışarıda, ister devlette tak. Başörtü meselesi milletin meselesi olmaktan çıkmıştır. Nerede istiyorsan orada tak başörtüsünü ama bunu siyasetin sıcak malzemesi yaptırmam. Kendini kullandırma benim böyle bir derdim yok. Önümüzdeki günlerde bu konudaki açıklamamı göreceksiniz."

Fransa'da Kur'an-ı Kerim'den "şiddet ve Yahudi karşıtı fikirleri yaydığı gerekçesiyle bazı ayetlerin çıkarılması" yönünde yayımlanan bildiriye ilişkin İnce, "Sen kimsin, senin ne haddine kutsal kitabımıza dil uzatıyorsun." dedi.

- "Sınavların hiçbirinden ücret alınmayacak"

Cumhurbaşkanı olması halinde 19 Mayıs ve 29 Ekim'de gençlere 500 lira burs vereceklerini belirten İnce, ücretliden damga vergisini de kaldıracağını vatetti.

İnce, gençlere seslenerek, "25 Haziran sabahı, Türkiye'de yapılacak ister tıpta uzmanlık ister KPSS bütün bu sınavların hiçbirinden ücret alınmayacak." dedi.

Meydandaki avukatları soran İnce, avukatlara "Peki bu meydanda kaç avukat var? 30 avukat var. Avukatlar, 50 bin avukat, cübbelerinizi arabanızda bırakın çünkü 24 Haziran akşamı hepinizi YSK'nin önüne cübbelerinizle davet edebilirim. Buna hazır olun, kuşkunuz olmasın." diye seslendi.

İnce, vatandaşlardan 24 Haziran'daki seçimde destek istedi.

İYİ Parti'ye geçen 15 milletvekili CHP'ye geri mi dönüyor?İYİ Parti'ye geçen 15 milletvekili CHP'ye geri mi dönüyor?
Obama'dan Trump'ın kararına tepki!Obama'dan Trump'ın kararına tepki!
YSK, Millet İttifakı ile ilgili kararını verdi!YSK, Millet İttifakı ile ilgili kararını verdi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
başörtüsü Edirne muharem ince

En Çok Okunan Haberler

Serdar'dan flaş Chloe itirafı! 'Param bitti ve...'

Serdar'dan flaş Chloe itirafı! 'Param bitti ve...'

Başbakan'a benzeyen yarışmacı Murat Yıldırım'ı şaşkına uğrattı

Başbakan'a benzeyen yarışmacı Murat Yıldırım'ı şaşkına uğrattı

100 bin imzada son durum? Doğu Perinçek 100 bin imzayı buldu mu?

100 bin imzada son durum? Doğu Perinçek 100 bin imzayı buldu mu?

24 Haziran seçim sonuçları için bir anket daha!

24 Haziran seçim sonuçları için bir anket daha!

Kadın öğretmenin öğrencisiyle ilişkisi ortaya çıktı! Kocası görüntüleri mahkemeye sundu

Kadın öğretmenin öğrencisiyle ilişkisi ortaya çıktı! Kocası görüntüleri mahkemeye sundu

Abdullah Gül’e şok protesto! 'İhanet etti'

Abdullah Gül’e şok protesto! 'İhanet etti'

İlginizi Çekebilir

Erdoğan'ın 'Millet tamam derse çekiliriz' açıklaması sosyal medyayı salladı

Erdoğan'ın 'Millet tamam derse çekiliriz' açıklaması sosyal medyayı salladı

AK Partili Faruk Çelik'in Twitter hesabından yapılan paylaşıma büyük tepki

AK Partili Faruk Çelik'in Twitter hesabından yapılan paylaşıma büyük tepki

Muharrem İnce açıkladı! Demirtaş sürprizi

Muharrem İnce açıkladı! Demirtaş sürprizi

Selahattin Demirtaş'tan olay AK Parti yorumu!

Selahattin Demirtaş'tan olay AK Parti yorumu!

Cem Uzan yeniden parti başkanı oluyor

Cem Uzan yeniden parti başkanı oluyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD açıklaması: Gerçek dostlarını kaybediyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD açıklaması: Gerçek dostlarını kaybediyor

İbrahim Kalın'dan 'tamam' açıklaması

İbrahim Kalın'dan 'tamam' açıklaması

Cem Uzan: 2002'ye dönebilsem seçime başka partiden girerdim, AKP ana muhalefet olurdu

Cem Uzan: 2002'ye dönebilsem seçime başka partiden girerdim, AKP ana muhalefet olurdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Avrupa Günü' mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Avrupa Günü' mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilmesi hakkında ilk açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilmesi hakkında ilk açıklama

Twitter'daki Tamam-devam tartışması Meclis'te gündem oldu

Twitter'daki Tamam-devam tartışması Meclis'te gündem oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.