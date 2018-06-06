CHP'nin cumhurbaşkanı adayı İnce Eskişehir'de

ESKİŞEHİR (AA) - CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, "Seçilir seçilmez o üniversiteleri birleştireceğim. Benim dönemimde ben, sen, o yok, biz var. Kavga yok huzur var." dedi.

İnce, Sıhhiye Meydanı'nda düzenlediği mitingde, 5 Mayıs'tan beri bugün 79'uncu mitingini gerçekleştirdiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı bir iftarı hatırlatan İnce, şöyle konuştu:

"Benim hemşehrim geçenlerde bir iftar düzenliyor. İftarda bir general var. Erdoğan, iftarda Türk ordusunu övmüyor, bayrak, millet demiyor, 'Muharrem İnce' diyor, beni eleştiriyor. Beni eleştirirken general de alkışlıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Disiplin Kanunu'nun 20. maddesi diyor ki 'Silahlı kuvvetlerinin personeli siyasi faaliyetlere katılamaz.' Ben de dedim ki 'sen Erdoğan'ın mı, miletin mi generalisin? Senin apoletlerini sökeceğim.' dedim. Ne diyorsam o, söylediğimin arkasındayım."

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de bugün bana ağzına geleni söylemiş. Korgeneral Engin Alan, Milliyetçi Hareket Partisi'nden milletvekilliği yaptı. Erdoğan diyor ki 'sen generalken bana ayağa kalkmadın bende seni hapse attım.' Ben o generalin 'apoletlerini sökeceğim' dediğimde Bahçeli bana laf söylüyor, kendi milletvekilini hapse atmış adama yağcılık yapıyor."