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CHP'nin cumhurbaşkanı adayı İnce Eskişehir'de

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.06.2018 21:48 | Son Güncelleme

İnce: - "Seçilir seçilmez o üniversiteleri birleştireceğim. Benim dönemimde ben, sen, o yok, biz var. Kavga yok huzur var"

ESKİŞEHİR (AA) - CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, "Seçilir seçilmez o üniversiteleri birleştireceğim. Benim dönemimde ben, sen, o yok, biz var. Kavga yok huzur var." dedi.

İnce, Sıhhiye Meydanı'nda düzenlediği mitingde, 5 Mayıs'tan beri bugün 79'uncu mitingini gerçekleştirdiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı bir iftarı hatırlatan İnce, şöyle konuştu:

"Benim hemşehrim geçenlerde bir iftar düzenliyor. İftarda bir general var. Erdoğan, iftarda Türk ordusunu övmüyor, bayrak, millet demiyor, 'Muharrem İnce' diyor, beni eleştiriyor. Beni eleştirirken general de alkışlıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Disiplin Kanunu'nun 20. maddesi diyor ki 'Silahlı kuvvetlerinin personeli siyasi faaliyetlere katılamaz.' Ben de dedim ki 'sen Erdoğan'ın mı, miletin mi generalisin? Senin apoletlerini sökeceğim.' dedim. Ne diyorsam o, söylediğimin arkasındayım."

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de bugün bana ağzına geleni söylemiş. Korgeneral Engin Alan, Milliyetçi Hareket Partisi'nden milletvekilliği yaptı. Erdoğan diyor ki 'sen generalken bana ayağa kalkmadın bende seni hapse attım.' Ben o generalin 'apoletlerini sökeceğim' dediğimde Bahçeli bana laf söylüyor, kendi milletvekilini hapse atmış adama yağcılık yapıyor."

Erdoğan'la arasında fark olduğunu anlatan İnce, kazandığında evinde yaşayacağını söylediğini dile getirdi.

İnce, şöyle devam etti:

"Benim için 'Köprüleri yıkacakmış, okulları yıkacakmış' dedi. Benim ağzımdan böyle bir şey çıktı mı? Niye yıkayım köprüyü? Sadece 'sarayın ışıklarını söndüreceğim' dedim. Benim cumhurbaşkanlığımda televizyonu açtığında 16 kanalda birden Muharrem İnce'yi görmeyeceksiniz. Seçilir seçilmez o üniversiteleri birleştireceğim. Benim dönemimde ben, sen, o yok, biz var. Kavga yok huzur var."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Muğla'daki mitingdeki kendisine yönelik "Sen fizik öğretmeni olmuşsun ama okuma yazman da yok." sözlerini eleştiren İnce, kendisinin kapı gibi diploması olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, buradaki konuşmasının ardından Odunpazarı Belediyesi tarafından Erenköy Mahallesi'nde düzenlenen iftar programına katıldı.

İftar sofralarında pek konuşmadığını belirten İnce, "Allah kabul etsin diyorum. İftar sofralarını iftira sofralarına dönüştürmemek lazım. Zaten siyasetimizi mitinglerde yapıyoruz." diye konuştu.

Konuşmasının ardından İnce'ye Eskişehir Kırım Derneği Başkanı Evren Olcay tarafından kalpak hediye edildi.

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