HABER

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı İnce Hakkari'de

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.05.2018 15:34 | Son Güncelleme

Muharrem İnce: - "Dün Edirne'de miting yaptık, bugün Hakkari'deyiz. Yarın Rize'deyiz, yarın akşama Antalya'dayız. Türkiye'yi düşünün, dört köşesini Edirne, Hakkari, Rize, Antalya. Dört bir köşeyi de kucaklamak istiyoruz"

HAKKARİ (AA) - CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, "Dün Edirne'de miting yaptık, bugün Hakkari'deyiz. Yarın Rize'deyiz, yarın akşama Antalya'dayız. Türkiye'yi düşünün, dört köşesini Edirne, Hakkari, Rize, Antalya. Dört bir köşeyi de kucaklamak istiyoruz." dedi.

Hakkari'deki mitinge katılmak üzere Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanına gelen İnce, burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada, toplumu ayrıştırmaya, bölmeye çalışmadıklarını, aksine amaçlarının ülkeye huzurun gelmesi olduğunu belirtti.

"Dün Edirne'de miting yaptık, bugün Hakkari'deyiz. Yarın Rize'deyiz, yarın akşama Antalya'dayız. Türkiye'yi düşünün, dört köşesini Edirne, Hakkari, Rize, Antalya. Dört bir köşeyi de kucaklamak istiyoruz." diyen İnce, cumhurbaşkanı adaylarına ziyaretlerine ilişkin şunları söyledi:

"Sayın Temel Karamollaoğlu'nu ziyaret ettim, başarılar diledim. Sayın Akşener'i ziyaret ettim, başarılar diledim. Sayın Demirtaş'ı dün ziyaret ettim, başarılar diledim. O da bana başarılar diledi. Espri yaptı hatta 'Muharrem hoca böyle olmuyor' dedi. Nasıl olsun başkan dedim, 'her aday birer haftayla sırayla hapis yatsın, hepsini ben yatmayayım' dedi. Konuştuk, sohbet ettik.

Sayın Erdoğan'a gittim, AK Parti Genel Başkanı. Sayın Erdoğan da adaydır. Kendisiyle de görüştük. Başarılar diledik, o da bize başarılar diledi. Dün herhalde Sayın Perinçek, imzayı doldurdu, o da aday. Ona da en kısa sürede uğrayacağım. Ona da başarılar dileyeceğim. Bizim derdimiz Türkiye'yi normalleştirmek. Huzur istiyoruz biz. Bütün rakiplerimin selamı var. 'Selam söyleyin' Hakkari'ye dediler."

İnce ve beraberindekiler, daha sonra karayoluyla Hakkari'ye hareket etti.

Muharrem İnce'den Abdullah Gül açıklamasıMuharrem İnce'den Abdullah Gül açıklaması
Muharrem İnce uyardı: İtibar etmeyin!Muharrem İnce uyardı: İtibar etmeyin!
Erdoğan-İnce görüşmesinde neler konuşuldu?Erdoğan-İnce görüşmesinde neler konuşuldu?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
aday CHP Cumhurbaşkanı adayı Hakkari muharrem ince Yüksekova

En Çok Okunan Haberler

15 Temmuz şehidinin eşi AK Parti aday adaylığından çekildi

15 Temmuz şehidinin eşi AK Parti aday adaylığından çekildi

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin yapılan son anket Ankara'yı sarsacak!

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin yapılan son anket Ankara'yı sarsacak!

Son dakika! YÖK'ten flaş Fransız Dili ve Edebiyatı kararı

Son dakika! YÖK'ten flaş Fransız Dili ve Edebiyatı kararı

Bu kez Survivor parkurunda Acun ve Şeyma kapıştı

Bu kez Survivor parkurunda Acun ve Şeyma kapıştı

Film galasında olay kıyafet

Film galasında olay kıyafet

AK Parti ile MHP birbirine girdi

AK Parti ile MHP birbirine girdi

İlginizi Çekebilir

Erdoğan'ın 'Millet tamam derse çekiliriz' açıklaması sosyal medyayı salladı

Erdoğan'ın 'Millet tamam derse çekiliriz' açıklaması sosyal medyayı salladı

AK Partili Faruk Çelik'in Twitter hesabından yapılan paylaşıma büyük tepki

AK Partili Faruk Çelik'in Twitter hesabından yapılan paylaşıma büyük tepki

Selahattin Demirtaş'tan olay AK Parti yorumu!

Selahattin Demirtaş'tan olay AK Parti yorumu!

Cem Uzan yeniden parti başkanı oluyor

Cem Uzan yeniden parti başkanı oluyor

MHP Didim'de 23 kişi görevinden istifa etti

MHP Didim'de 23 kişi görevinden istifa etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Muharrem İnce ile görüşen Erdoğan'ın oturduğu koltuk gündem oldu! İnce'den açıklama geldi

Muharrem İnce ile görüşen Erdoğan'ın oturduğu koltuk gündem oldu! İnce'den açıklama geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Destici ile görüşecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Destici ile görüşecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD açıklaması: Gerçek dostlarını kaybediyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD açıklaması: Gerçek dostlarını kaybediyor

İbrahim Kalın'dan 'tamam' açıklaması

İbrahim Kalın'dan 'tamam' açıklaması

Cem Uzan: 2002'ye dönebilsem seçime başka partiden girerdim, AKP ana muhalefet olurdu

Cem Uzan: 2002'ye dönebilsem seçime başka partiden girerdim, AKP ana muhalefet olurdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Avrupa Günü' mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Avrupa Günü' mesajı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.