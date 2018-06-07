CHP'nin cumhurbaşkanı adayı İnce, Isparta'da

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, "Büyük şemsiye altında buluşmak yakışır bize, cumhuriyet şemsiyesi. Türk, Kürt, Alevi, Sünni hepimiz bir şemsiyenin altında. Bunu birlikte başaracağız." dedi.

İnce, Isparta 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen mitingde, meydanları gezerek ekmek, aş, gençler için iyi eğitim, gelecek vaat ettiğini söyledi.

Okulları, köprüleri yıkacağı iddialarının gerçek olmadığını belirten İnce, "O sarayı senin başına yıkarım dedim, sarayı niye yıkayım. O kadar masraf olmuş, oraya ben oturmayacağım gençlere vereceğim." diye konuştu.

Fizik öğretmeni olduğunu, imam hatiplinin de fen liselinin de evladı olduğunu, hepsine iş bulmanın derdinde olduğunu bildiren İnce, ailelerin taleplerine göre din dersini, hadis, siyer ne isteniyorsa seçmeli olarak vereceği vaadinde bulundu.

İnce, cumhurbaşkanlığı adaylığı sürecinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı da, cezaevindeki Selahattin Demirtaş'ı da ziyaret ettiğini belirterek, mert olduğunu, yalan söylemediğini kaydetti.