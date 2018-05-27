CHP'nin cumhurbaşkanı adayı İnce İzmir'de

İZMİR (AA) - CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, cumhurbaşkanı olduğunda çocuk bezinde KDV'yi indireceğini söyledi.

İzmir'in Menderes ilçesindeki mitingin ardından Ödemiş'e hareket eden İnce, yolda konvoyunu durduran Bayındırlı çiçek üreticileriyle fotoğraf çektirdi.

Daha sonra Ödemiş Hükümet Meydanı'nda halka hitap eden İnce, AK Parti döneminde 265 stat yapıldığını belirterek, statların da gerekli olduğunu ancak fabrikanın daha gerekli olduğunu söyledi.

İnce, "yatırım" denilince bacası tüten fabrika istediğini dile getirerek, "Erdoğan ile İnce arasındaki fark ne? O, saman ithal edecek, ben ırkları geliştireceğim, köylüyü destekleyeceğim. O, 'Domates satalım' diyecek, ben diyeceğim ki 'Hayır, domatesi satarsak ucuza satarız, tarıma dayalı sanayi kurmamız lazım, marka üretmemiz lazım. Domates değil ya salça ya ketçap satacağız'. Cumhurbaşkanı olduğumda bir tane zeytin satmayacağız, zeytinyağından marka yapacağız, zeytinyağı satacağız." ifadelerini kullandı.

Gençleri iyi yetiştireceklerini anlatan İnce, "Okulu bitirdiniz, iş bulamadınız, bulacaksınız ama ilk yıllarda bulamadınız diyelim. Aldığınız 475 lira var ya kredi. İş bulana kadar kredi devam edecek. Kesmeyeceğiz krediyi." dedi.