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CHP'nin cumhurbaşkanı adayı İnce İzmir'de

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.05.2018 16:05 | Son Güncelleme

Muharrem İnce: - "Değerli hemşehrim diyor ki '3 çocuk yapın', sonra dedi ki '5 çocuk yapın', çocuğu yapacaksın da bitirmiyor ki 'Sezaryen değil normal doğum yapacaksın'. Benim görevim çocuk sayısını belirlemek değil. Bu çocuk bezinde KDV kaç biliyor musunuz, yüzde 18. Burada söz veriyorum, ben bunu indireceğim"

İZMİR (AA) - CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, cumhurbaşkanı olduğunda çocuk bezinde KDV'yi indireceğini söyledi.

İzmir'in Menderes ilçesindeki mitingin ardından Ödemiş'e hareket eden İnce, yolda konvoyunu durduran Bayındırlı çiçek üreticileriyle fotoğraf çektirdi.

Daha sonra Ödemiş Hükümet Meydanı'nda halka hitap eden İnce, AK Parti döneminde 265 stat yapıldığını belirterek, statların da gerekli olduğunu ancak fabrikanın daha gerekli olduğunu söyledi.

İnce, "yatırım" denilince bacası tüten fabrika istediğini dile getirerek, "Erdoğan ile İnce arasındaki fark ne? O, saman ithal edecek, ben ırkları geliştireceğim, köylüyü destekleyeceğim. O, 'Domates satalım' diyecek, ben diyeceğim ki 'Hayır, domatesi satarsak ucuza satarız, tarıma dayalı sanayi kurmamız lazım, marka üretmemiz lazım. Domates değil ya salça ya ketçap satacağız'. Cumhurbaşkanı olduğumda bir tane zeytin satmayacağız, zeytinyağından marka yapacağız, zeytinyağı satacağız." ifadelerini kullandı.

Gençleri iyi yetiştireceklerini anlatan İnce, "Okulu bitirdiniz, iş bulamadınız, bulacaksınız ama ilk yıllarda bulamadınız diyelim. Aldığınız 475 lira var ya kredi. İş bulana kadar kredi devam edecek. Kesmeyeceğiz krediyi." dedi.

- "Çocuk bezinde KDV'yi indireceğim"

Kadınların iş gücüne katılım oranının yüzde 32 olduğunu belirten İnce, bu oranı yüzde 50 yapacaklarını kaydetti.

Muharrem İnce, elindeki bebek bezini vatandaşlara doğru atarak, şöyle devam etti:

"Değerli hemşehrim diyor ki '3 çocuk yapın', sonra dedi ki '5 çocuk yapın', çocuğu yapacaksın da bitirmiyor ki 'Sezaryen değil normal doğum yapacaksın'. Benim görevim çocuk sayısını belirlemek değil. Bu çocuk bezinde KDV kaç biliyor musunuz, yüzde 18. Burada söz veriyorum, ben bunu indireceğim. Türkiye'yi nasıl kalkındıracaksın? 3 'B' ile. Barışacağız, ekonomik olarak büyüyeceğiz, adil bölüşeceğiz. Artık vatandaş tasarruf yapmayacak, devlet tasarruf yapacak."

İnce, konuşması sırasında otobüsün üzerindeki bir korumaya inmesini söyleyerek, "Beni milletim korur." dedi. Fenalaşan bir kadını seçim otobüsüne yönlendiren İnce, "Gel arabanın içine, benim koltuk boş." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, kendisine seslenen bir vatandaşa da "Atanamayan öğretmen... Öğretmenden cumhurbaşkanı yapıyorsun daha ne istiyorsun." yanıtını verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı adayı muharrem ince Ödemiş

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