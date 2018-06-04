CHP'nin cumhurbaşkanı adayı İnce, Kars'ta

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, "81 milyona resmi dil Türkçeyi öğreteceğiz. Evinde konuştuğu dili öğreteceğiz, anasının dilini. Evinde konuştuğu dili öğreteceğiz, korkmadan çekinmeden. Uluslararası bir dil öğreteceğiz; İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, Rusça, Japonca, Çince bunu öğreteceğiz." dedi. Kars Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde halka hitap eden İnce, cumhurbaşkanı seçilip yemin ettikten sonra ilk işinin hayvancılığın geliştirilmesi için çalışmalara başlamak olacağını belirterek, "Hayvancılığı geliştirmezsek Kars gelişmez, Kars gelişmezse İstanbul'daki çocuğumuz et yiyemez, süt içemez." diye konuştu. İnce, konuşması sırasında platforma getirttiği dünya haritası üzerinden göstererek Türkiye'nin birçok ülkeden hayvan ithal ettiğini ileri sürdü. Süt, mama ve çocuk bezinde KDV oranlarının düşürülmesi gerektiğini anlatan İnce, şöyle devam etti: "Türkiye, Asya, Afrika, Avrupa, Amerika, Güney Amerika, Brezilya, Uruguay ve Arjantin. Bu Erdoğan çiftçiyi, köylüyü, besiciyi bitirdi. Buradan hayvanları gemilere dolduruyorlar. 1-2 ay mı sürüyor. Buradan hayvan getireceğine Karslı'ya destek ol, sana alasını yetiştirsin. 6 milyar dolarlık canlı hayvan ithal etmişiz. 1 milyar doları Karslı ve Vanlı'ya verseydin zaten hayvancılık uçar giderdi."

- "Değiştirmek, yenileşmek yeni bir umuttur" İnce, hayatın her alanında yenilenmeye ihtiyaç olduğunu dile getirerek, şöyle konuştu: "Evde canın sıkıldı ne yaparsın, mobilyaların yerini değiştirirsin. Mobilyaların yerini değiştirince bir ferahlık, bir güzellik gelir. Sanki evi değiştirmişsin, bir hoş olur insan. Peki araban eskimiştir, değiştirirsin. Yaz gelir, yazlık elbiselerini değiştirirsin, bir hoş olur insan. Değiştirmekte fayda vardır. 16 yıldır bağırıp çağıran adamı değiştireceksiniz. 16 yıldır meydanlarda bağırıp çağırıyor. Şimdi hep birlikte değiştireceğiz. Fenerbahçe nasıl değiştirdiyse biz de öyle değiştireceğiz. Değiştirmek, yenileşmek yeni bir umuttur, yeni bir heyecandır, umutları tazelemektir, yeşertmektir." Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın meydanlarda "3-5 çocuk yapın" dediğini belirten İnce, "Çocuğu yapması kolay, bakması zor. Sonra da 'normal doğum olsun’ diyor, bir de oraya karışıyor. 'Sezaryen falan olmasın' diyor. Cumhurbaşkanının görevi çocuk sayısına karışmak mı çocuk bezindeki KDV'yi düşürmek mi? Ben sizin çocuk sayınıza karışamam, nasıl doğum yapacağınıza da karışamam, o sizin işiniz ama söz, çocukların bezinden yüzde 18 KDV alınmayacak." şeklinde konuştu.

- "Zenginleşecek, çocuklarımızı iyi eğiteceğiz" "Erdoğan benim için 'çırak' diyor" ifadesini kullanan İnce, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Desin problem değil. Bay ekonomist, büyük ekonomist sana sesleniyorum; eğer yüreğin varsa, eğer bilgin varsa, eğer diploman varsa gel bir televizyon kanalına şu ekonomi bilgini bir anlat. Dolar 2002'de iş başına geldiğinde 1,30'du, şimdi 4,50'yi geçti. Eğer Erdoğan'ı bir daha seçerseniz dolar 10 lira. Niye dolar 10 lira, dünyada kavga etmediği kimse yok. Sadece Türkiye'de değil. Mahallenin yaramaz çocukları vardır ya herkesle kavga eder, hiç kimse sevmez onu. Dünyada dostumuz kalmadı biliyor musunuz? Eğer bir daha seçilirse dolar 10 lira." Muharrem İnce, cumhurbaşkanı seçilmesi için halkın desteğine ihtiyacı olduğunu belirterek, terör sorununu çözmek için de ellerinden geleni yapacaklarını dile getirdi. Bunu "3B" ile çözeceklerini ifade eden İnce, "Önce barışacağız, yani insanlar arasında ayrım olmayacak. Türk, Kürt, Alevi, Sünni sağcı, solcu, kadın, erkek bunu kapatacağız. 81 milyon barışacağız." dedi.