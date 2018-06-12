HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı İnce Kayseri'de

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.06.2018 16:57 | Son Güncelleme

Muharrem İnce: - "Dün Diyarbakır'daydım. Erdoğan diyor ki 'İnce'nin mitingine HDP'liler de gitmiş'. Erdoğan, benim mitingimde AK Partili kardeşlerim de vardı. Kimseyi ayırmıyorum, kimseyi dışlamıyorum" - "Size söz veriyorum, Allah'ın izniyle cumhurbaşkanı seçildiğimizde hiçbir hakim, savcı benim rakiplerime laf söyleyemeyecek, onlar işini yapacak. Ben Yargıtay salonuna girdiğimde yargıçlar ayağa kalkmayacak"

KAYSERİ (AA) - CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, "Dün Diyarbakır'daydım. Erdoğan diyor ki 'İnce'nin mitingine HDP'liler de gitmiş'. Erdoğan, benim mitingimde AK Partili kardeşlerim de vardı. Kimseyi ayırmıyorum, kimseyi dışlamıyorum." dedi.

Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda halka hitap eden İnce, büyüme rakamlarının açıklandığını anımsatarak, ortada hormonlu bir büyüme olduğunu savundu.

İnce, 81 milyonun cumhurbaşkanı olacağını ifade ederek, hiç kimseyi ayırt etmeden, 81 milyonu uzlaştırmak, barıştırmak için, aynı çatı altında toplamak için uğraştığını söyledi.

İnsanlara yalan söylemediğini belirten İnce, "Diyarbakır'da ne söylüyorsam, Edirne'de onu konuşuyorum. Dün Diyarbakır'daydım. Erdoğan diyor ki 'İnce'nin mitingine HDP'liler de gitmiş'. Erdoğan benim mitingimde AK Partili kardeşlerim de vardı. Kimseyi ayırmıyorum, kimseyi dışlamıyorum. Bu ülkeyi ekonomik olarak büyüteceğiz, büyümeyi de adil olarak bölüşeceğiz. Herkesi kucaklayacağız." diye konuştu.

İnce, dünyanın büyük bir değişim yaşadığına dikkati çekerek, 10 yıl sonra internet gözlüklerinin olacağını, sürücüsüz arabaların piyasaya çıkacağını, herkesin gen haritasının çıkarılacağını, robotların insanların teknolojik çocukları olacağını, uzay turizminin geleceğini anlattı.

- "Türkiye'yi saygın bir hukuk devleti yapacağız"

Danıştay üyesinin kendisi hakkında twit attığına değinen İnce, şöyle devam etti:

"Size söz veriyorum, Allah'ın izniyle cumhurbaşkanı seçildiğimizde hiçbir hakim, savcı benim rakiplerime laf söyleyemeyecek, onlar işini yapacak. Ben Yargıtay salonuna girdiğimde yargıçlar ayağa kalkmayacak. Yüksek yargıçlar cumhurbaşkanı gelince ayağa kalkıyorsa onlar adalet dağıtamaz. Benim cumhurbaşkanlığımda gerekirse yargıçlar beni de yargılayacak. Türkiye'yi saygın bir hukuk devleti yapacağız. Önce benim insanım inanacak buna, sonra dünya inanacak."

"Tünelin ucunda ışık göründü." diyen İnce, şunları kaydetti:

"Yakıt bitmesin, biraz daha ateşleyin. Mitingden sonra bankaya uğrayın, 5 lira, 10 lira fark etmez. Sonra hesabı açıklayacağız. Gönlünden kopan vatandaşın parasıyla yapıyorum bu kampanyayı. Bir beyaz Türk var, bir de zenci var. Bir saraylı var, bir de milletin evladı var. Erdoğan'ın hiçbir şeyi yerli değil. Sarayın bahçesine hurma ağacı getirmiş, organik tarım her şey var. Size GDO'lu yiyecekler, onlara organik yiyecek."

Kayseri'de yol boyu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın afişlerinde "Vakit Türkiye vakti" yazdığını aktaran İnce, "Erdoğan ne zaman efelense ekonomik bir kayba uğradık. 'Ey Rusya' dedi, turistler gelmedi. 'Ey Hollanda' dedi Petrol Ofisini sattı. Almanya'ya yenilenebilir enerji ihalesini verdi. Uluslararası arenada çakma bir kabadayı. Afişlere 'Vakit Türkiye vakti' yazmışlar, ona bir slogan buldum, 'Vakit jübile vakti." ifadelerini kullandı.

Vatandaşlara seçim gününe kadar üç kişiyi ikna etmeleri ve sandıklara sahip çıkmaları çağrısında bulunan İnce, kendisinin de oy kullandıktan sonra Ankara'da Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) gideceğini sözlerine ekledi.

PARTNERSırtında yağ kapsülü çıkınca...Sırtında yağ kapsülü çıkınca...
Akşener: Her sene 50 milyar dolarlık yatırım yapacağızAkşener: Her sene 50 milyar dolarlık yatırım yapacağız
Bakan Bak: Kahvelerde oturmayın, sağlığınız için hareket edinBakan Bak: Kahvelerde oturmayın, sağlığınız için hareket edin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kayseri miting muharrem ince

En Çok Okunan Haberler

Çalışma Bakanın'dan son dakika emekli ikramiye açıklaması! Herkes 1000 lira aldı mı?

Çalışma Bakanın'dan son dakika emekli ikramiye açıklaması! Herkes 1000 lira aldı mı?

AK Parti afişlerinde gözlerden kaçmayan hata!

AK Parti afişlerinde gözlerden kaçmayan hata!

Erdoğan'dan İnce'nin Diyarbakır mitingine dikkat çeken yorum

Erdoğan'dan İnce'nin Diyarbakır mitingine dikkat çeken yorum

Araştırma sonuçları belli oldu! Erdoğan, İnce ve Akşener...

Araştırma sonuçları belli oldu! Erdoğan, İnce ve Akşener...

Ceyda Tepeliler açıkladı: Eve eskort çağırdı, beni aldattı ve dövdü

Ceyda Tepeliler açıkladı: Eve eskort çağırdı, beni aldattı ve dövdü

Patronu ve arkadaşları hayatını kararttı! Arabayı ıssız bir yere çekip...

Patronu ve arkadaşları hayatını kararttı! Arabayı ıssız bir yere çekip...

İlginizi Çekebilir

Fatih Altaylı'dan Bülent Arınç'a tepki: Utanarak izledim

Fatih Altaylı'dan Bülent Arınç'a tepki: Utanarak izledim

Erdoğan'dan tıp fakülteleri çıkışı: Kardeşim batırıyorsunuz bizi

Erdoğan'dan tıp fakülteleri çıkışı: Kardeşim batırıyorsunuz bizi

Başbakan Binali Yıldırım'ın Ağrı mitinginde dikkat çeken anlar: Tamam mı?

Başbakan Binali Yıldırım'ın Ağrı mitinginde dikkat çeken anlar: Tamam mı?

Bakanlıktaki 'Gülen'in iadesi' belgelerini inceleyen CHP'li Özgür Özel'den ilk açıklama! Muharrem İnce iddia etmişti

Bakanlıktaki 'Gülen'in iadesi' belgelerini inceleyen CHP'li Özgür Özel'den ilk açıklama! Muharrem İnce iddia etmişti

Nagehan Alçı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın diplomasını köşesinden paylaştı

Nagehan Alçı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın diplomasını köşesinden paylaştı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
MHP'li Celal Adan'dan Meral Akşener'e yanıt

MHP'li Celal Adan'dan Meral Akşener'e yanıt

CHP'li aday Mehmet Diribaş'tan çarpıcı açıklama! 'Artık tamam demenin vakti geldi'

CHP'li aday Mehmet Diribaş'tan çarpıcı açıklama! 'Artık tamam demenin vakti geldi'

'Temel Karamollaoğlu'nu Abdullah Gül bloke etti'

'Temel Karamollaoğlu'nu Abdullah Gül bloke etti'

Doğu Perinçek'ten gündemi sarsacak 'bedelli askerlik' yorumu

Doğu Perinçek'ten gündemi sarsacak 'bedelli askerlik' yorumu

Süleyman Soylu: PKK'yı sıçan gibi dağlara kaçırdık

Süleyman Soylu: PKK'yı sıçan gibi dağlara kaçırdık

Meral Akşener: Bana FETÖ’cü diyorlar FETÖ’cüler yanlarında

Meral Akşener: Bana FETÖ’cü diyorlar FETÖ’cüler yanlarında

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.