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CHP'nin cumhurbaşkanı adayı İnce Kırcaali'de

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.06.2018 01:21 | Son Güncelleme

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce: - "Türkiye'nin yönü Orta Doğu çölleri olamaz, Avrupa Birliği'dir" - "Benim amacım sizi Türkiye'nin sıcak siyasetinin içine çekmek değil, sizinle hasret gidermek, dertleşmektir"

KIRCAALİ (AA) - CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, "Türkiye'nin yönü Orta Doğu çölleri olamaz, Avrupa Birliği'dir." dedi.

İnce, Gümülcine'deki temaslarının ardından Bulgaristan'a geçerek Türk ve Müslümanların yoğun olarak yaşadığı Kırcaali kentinde iftara katıldı.

İnce, burada yaptığı konuşmada, son yıllarda Türkiye’nin gerildiğini, daraldığını ve bu yüzden özgürlüklerini geri istediklerini belirtti. "En büyük projem huzur" diyen İnce, gelecekte sağ-sol, Türk-Kürt diye ayrım olmayacağını, 81 milyonun bir olacağını vurguladı. "Türkiye'nin yönü Orta Doğu çölleri olamaz, Avrupa Birliği'dir" ifadesini kullanan İnce, her yerde gördüğü bu değişim rüzgarını Kırcaali'de de gördüğünü dile getirdi.

Parti üstü, vizyon sahibi bir cumhurbaşkanı olacağını anlatan İnce, konuşmasına şöyle devam etti:

"Sizler başka bir ülkenin, Bulgaristan'ın vatandaşısınız. Sizin göreviniz Bulgaristan'ı kalkındırmak, vergi ödemek, ülkenin kurallarına uymaktır. Bulgaristan'ı gelişmiş ülkelerin düzeyine çıkarmak için çalışmalısınız ama bunu yaparken yönetimine ortak olmalısınız. Bulgaristan vatandaşısınız ama Türk ve Müslümansınız. Benim amacım sizi Türkiye'nin sıcak siyasetinin içine çekmek değil, sizinle hasret gidermek, dertleşmektir. Türkiye’nin sıcak siyasetin içinde olmayın zaten. Türkiye’de her şeyi böldüler, sizi de bölmeye çalışıyorlar ama bölünmeyin."

Kırcaalililerin Türkiye’de okuyan çocukları olduğunu söyleyen İnce, "Fizik öğretmeni ve cumhurbaşkanı adayı olarak size bir söz veriyorum; iki yıl içinde hiçbir gencimizi hiçbir tarikat yurduna muhtaç etmeyeceğim." diye konuştu.

İnce, konuşmasına, "Hepinizi 24 Haziran'dan sonra geldiğinizde Çankaya köşkünde bekliyorum" sözleri ile tamamladı.

-Kardeş belediyelerin arasındaki işbirliği

Bulgaristan Türklerinin yoğun olarak katıldığı muhalefet Hak ve Özgürlükler Hareketi'nden (HÖH) seçilen Kırcaali Belediye Başkanı Hasan Aziz, 2015'te Edirne, 2017'de ise Silivri Belediyesi ile kardeşlik ilişkisi kurulduğunu söyledi.

Kırcaali'nin yüreğinin Balkanların yüreği ile birlikte attığına işaret eden Aziz, Kırcaali'nin sadece Bulgaristan, Balkanlar çapında değil, tüm Avrupa'nın çerçevesinde hoşgörü başkenti olarak bilindiğini, bunun Türk, Müslüman, Hristiyan ve diğer tüm Kırcaali halkının ortak başarısı olduğunu dile getirdi.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ise Kırcaali ile Edirne arasındaki kardeşlik köprüsünün gittikçe daha da sağlam olduğunu, iki halkı birbirine yaklaştırdığını kaydetti. Gürkan, bu güzel geleneğin geleceğe aktarılması şart olduğunu vurguladı.

Silivri Belediye Başkanı Özcan Işıklar, "Kardeşlik, birlik ve demokrasi" sloganı ile düzenlenen iftarın hayırlı olduğunu belirterek, "Geçmişi değiştirme şansımız yok ama geleceği inşa etmek ve korumak bizim elimizdedir" dedi.

HÖH partisinin himayesinde düzenlenen iftarın başında ülkenin eski Başmüftüsü Fikri Salih dua okudu. Yoğun katılımın olduğu iftar sofrasında Muharrem İnce ile HÖH Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Karadayı yan yana oturdu. İftara İnce’nin heyetinde yer alan CHP milletvekilleri ve parti yöneticileri de katıldı.

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Bulgaristan Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce iftar kırcaali

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