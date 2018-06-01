CHP'nin cumhurbaşkanı adayı İnce Kırcaali'de

KIRCAALİ (AA) - CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, "Türkiye'nin yönü Orta Doğu çölleri olamaz, Avrupa Birliği'dir." dedi.

İnce, Gümülcine'deki temaslarının ardından Bulgaristan'a geçerek Türk ve Müslümanların yoğun olarak yaşadığı Kırcaali kentinde iftara katıldı.

İnce, burada yaptığı konuşmada, son yıllarda Türkiye’nin gerildiğini, daraldığını ve bu yüzden özgürlüklerini geri istediklerini belirtti. "En büyük projem huzur" diyen İnce, gelecekte sağ-sol, Türk-Kürt diye ayrım olmayacağını, 81 milyonun bir olacağını vurguladı. "Türkiye'nin yönü Orta Doğu çölleri olamaz, Avrupa Birliği'dir" ifadesini kullanan İnce, her yerde gördüğü bu değişim rüzgarını Kırcaali'de de gördüğünü dile getirdi.

Parti üstü, vizyon sahibi bir cumhurbaşkanı olacağını anlatan İnce, konuşmasına şöyle devam etti:

"Sizler başka bir ülkenin, Bulgaristan'ın vatandaşısınız. Sizin göreviniz Bulgaristan'ı kalkındırmak, vergi ödemek, ülkenin kurallarına uymaktır. Bulgaristan'ı gelişmiş ülkelerin düzeyine çıkarmak için çalışmalısınız ama bunu yaparken yönetimine ortak olmalısınız. Bulgaristan vatandaşısınız ama Türk ve Müslümansınız. Benim amacım sizi Türkiye'nin sıcak siyasetinin içine çekmek değil, sizinle hasret gidermek, dertleşmektir. Türkiye’nin sıcak siyasetin içinde olmayın zaten. Türkiye’de her şeyi böldüler, sizi de bölmeye çalışıyorlar ama bölünmeyin."