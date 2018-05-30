CHP'nin cumhurbaşkanı adayı İnce, Kırıkkale'de

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, cumhurbaşkanı seçilmesi halinde ilk işinin milletvekili sayısını düşürmek olacağını belirterek, "Bu memlekete yazık günah değil mi? 600 milletvekiline 80 milyon kişi bakamaz. Biz ABD'den daha mı büyüğüz, daha mı zenginiz? Hayır. Önce buradan başlayacağız, merak etmeyin." dedi.

İnce, Kırıkkale Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, ABD nüfusunun 300 milyon, Türkiye'nin ise 80 milyon olduğunu belirterek, Türkiye'deki milletvekili sayısının ABD'nin 1,5 katı olduğuna işaret etti.

"Bu memlekete yazık günah değil mi? 600 milletvekiline 80 milyon kişi bakamaz." diyen İnce, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"İlk işimiz bu milletvekili sayısını indirmek olacak. Biz ABD'den daha mı büyüğüz, daha mı zenginiz? Hayır. Önce buradan başlayacağız, merak etmeyin. Kırıkkale bir Cumhuriyet kenti. Tıpkı İskenderun, Ereğli, Karabük gibi ama son yıllarda sürekli kaybeden oluyorsunuz. Makine Kimya Endüstrisi Kurumuna bakın. 17 bin kişiden kaça düşmüş, 2 bin kişiye düşmüş. Taşeronların hakkı verilmemiş. Sürekli kaybediyorsunuz, yoksullaşıyorsunuz."