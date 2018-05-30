CHP'nin cumhurbaşkanı adayı İnce Kırşehir'de

KIRŞEHİR (AA) - CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, "Adaylığım açıklandığında 'ikinci tura gider bu' diyordum ama Türkiye'yi gezdim, 49. mitingde gördüm ki ikinci tura gerek yok. Birincide evelallah tamam diyorum. Birincide oldu bu iş." dedi. İnce, Kırşehir Cacabey Meydanı'nda gerçekleştirilen mitingde, Neşet Ertaş'ın "Gönül dağı"dan bahsettiğini, kendisinin de gönül bağı kurmaya geldiğini söyledi. Yaptığı her mitingde hep eğitimden bahsettiğini anımsatan İnce, eğitimin en fazla Kırşehir'e yakıştığını ifade etti. İnce, "Eğitim, çocuklar, gelecek diyorum. Eğitim en iyi Kırşehir'e yakışır çünkü 12. yüzyılda Cacabey Medresesi'nde astronomi okutuluyordu. Şimdi diyorum ki Erdoğan'a kuantum, nano teknoloji, robotların koordinatörlüğü diyorum. O bana diyor ki otomobil yapacağız. Ben de diyorum ki sen otomobilin kaportasına talipsin, koltuklarını yapmaya talipsin, ben otomobilin beynini yapmaya talibim." diye konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sürekli kendisiyle kavga etmek istediğini ileri süren İnce, şöyle devam etti:

"Erdoğan benimle kavga etmek istiyor. Onun oyununa gelmeyeceğim, cevabını vereceğim ama projelerimi anlatacağım. 60 milyon turist diyorum, tarıma dayalı sanayi diyorum, çiftçiye mazot 3 lira, asgari ücret 2 bin 200 lira olacak diyorum. Öğretmenlere, polislere, hemşirelere, din görevlilerine 3600'ü (3600 ek gösterge) vereceğiz diyorum. Üniversite öğrencileri, 19 Mayıs ve 29 Ekim'de 500'er lira karşılıksız burs alacaksınız." Son zamanlarda seçim iptali gibi konuların gündeme geldiğine değinen Muharrem İnce, "Son günlerde bir şey daha başladı 'acaba bu seçimi iptal ettirebilir miyiz?' Bunun derdindeler. Sakın ha deneme, kaçma, mindere gel mindere." dedi. "Niye kaçıyorsun kardeşim?" diye soran İnce, "Adaylığım açıklandığında ikinci tura gider bu diyordum ama Türkiye'yi gezdim, 49. mitingde gördüm ki ikinci tura gerek yok. Birincide evelallah tamam diyorum. Birincide oldu bu iş." değerlendirmesinde bulundu. Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, AK Parti'nin kuruluş sürecinde Erdoğan'ın FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'le görüştüğü yönündeki iddialarını yineledi.