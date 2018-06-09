HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı İnce Kocaeli'de

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.06.2018 18:14 | Son Güncelleme

Muharrem İnce: - "Sanayileşme, gelişme inşaatla değil fabrikayla olur, yatırımla olur. Türkiye'nin bu noktadan çıkışı sanayileşmeyle olacaktır. Bunu mutlaka başaracağız"

KOCAELİ (AA) - CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, "Sanayileşme, gelişme inşaatla değil fabrikayla olur, yatırımla olur. Türkiye'nin bu noktadan çıkışı sanayileşmeyle olacaktır. Bunu mutlaka başaracağız." dedi.

İnce, İzmit'teki 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen mitingde, Türkiye'de meraların, tarım alanlarının, denizlerin, sanayinin dörtte birinin ve genç nüfusun atıl olduğunu söyledi.

Bir takım faaliyeti olan sanayileşmenin içinde akıl, bilgi ve teknik organizasyon olduğunu dile getiren İnce, Türkiye'deki sanayide bir kalitesizlik bulunduğunu ve ilk işlerinin sanayideki kalitesizliği aşmak olacağını kaydetti.

Gelişmiş ülkelerin Türkiye'nin bugünkü kişi başı milli gelirini 1950'lerde yakaladığını aktaran İnce, "Biz 2018'de bile 10 bin dolarda değiliz. 453 milyar dolar borcumuz var, bunun 323 milyar dolarını Recep Erdoğan yaptı. Son 15 yılda üretim yerine ne yazık ki ithalatı seçtik, sanayiyi terk ettik, sanayicileri inşaatçı yaptık, düşük teknolojide kaldık. Sanayide yatırımımız yüzde 35'i düşük teknoloji, ne yazık ki yüzde 1'i yüksek teknolojidir." diye konuştu.

İnce, "Sanayileşme, gelişme inşaatla değil fabrikayla olur, yatırımla olur. Türkiye'nin bu noktadan çıkışı sanayileşmeyle olacaktır. Bunu mutlaka başaracağız." ifadelerini kullandı.

\

- "Kalkınma Bankası girişimcileri destekleyecek"

Muharrem İnce, Türkiye'de sanayideki katma değerin şu anda yüzde 3,5'lar düzeyinde olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Yüzde 15'in altında olursa zenginleşemeyiz. Yüzde 3,5'tan bir an önce yüzde 15'e çıkmak zorundayız. Benim cumhurbaşkanlığımda Halkbank yandaşlara kredi veren bir banka olmayacak, KOBİ'lere kredi verecek. Eximbank 6 ay vadeyle kredi veriyor, kredilerin vadelerini uzatacağız. Kalkınma Bankası Türkiye'de ilk kez girişimcileri destekleyecek. Ziraat Bankası medya patronlarına kredi vermeyecek, tarımda faaliyet gösterenlere verecek."

Kocaeli'de çok sayıda kamyoncu olduğuna işaret eden İnce, "Bu garibanı kamyon içlerinde yatarak, direksiyon sallayarak büyütmüş bir kamyoncunun çocuğu olarak kamyoncuların bütün sorunlarını çözeceğim. Emeklilikte yaşa takılanlar, 18 yaşında prim ödemeye başlamış, 30 sene ödemiş, görevini yapmış, sırada devlet görevini yapacak. Onların sorununu hemen çözeceğiz. Kocaeli gibi bir sanayi kentinde, emeğin başkentinde size sözüm Allah'ın izni, milletimizin isteğiyle cumhurbaşkanı seçildiğimde 48 saat içinde olağanüstü hali kaldıracağız." şeklinde konuştu.

Konuşmasının ardından emekli bir öğretmen İnce'ye üzerinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün portresi olan Hereke halısı, Hodri Meydan Taraftar Grubu temsilcisi de Kocaelispor forması hediye etti.

Vatandaşlara sahneden karanfil atıp, özçekim yapan İnce, daha sonra otobüsle miting alanından ayrıldı.

PARTNERSinem Kobal: Kenan’la gezmeyi seviyoruzSinem Kobal: Kenan’la gezmeyi seviyoruz
Muharrem İnce: Türkiye'yi bir yılda düze çıkaracağız (2)Muharrem İnce: Türkiye'yi bir yılda düze çıkaracağız (2)
Bahçeli: Cumhur İttifakı, Türkiye düşmanlarının korkulu rüyasıBahçeli: Cumhur İttifakı, Türkiye düşmanlarının korkulu rüyası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kocaeli muharrem ince

En Çok Okunan Haberler

Survivor 93. yeni bölüm fragmanı yayınlandı: Acun'dan Sema'ya yaptırım!

Survivor 93. yeni bölüm fragmanı yayınlandı: Acun'dan Sema'ya yaptırım!

Murat Başoğlu ve Hande Bermek hiçbir şey olmamış gibi birlikte!

Murat Başoğlu ve Hande Bermek hiçbir şey olmamış gibi birlikte!

Seçim anketi sonuçları art arda açıkladı! İşte 24 Haziran öncesi oy oranlarında son durum

Seçim anketi sonuçları art arda açıkladı! İşte 24 Haziran öncesi oy oranlarında son durum

Dünürünü kuma almak istedi, karşı çıkan eşini dövdü

Dünürünü kuma almak istedi, karşı çıkan eşini dövdü

Saadet Partisi milletvekili adayı istifa ederek AK Parti'ye geçti

Saadet Partisi milletvekili adayı istifa ederek AK Parti'ye geçti

Piar Araştırma Şirketi'nden 24 Haziran seçim anketi! AK Parti ve Erdoğan bu rakamları daha önce görmemişti

Piar Araştırma Şirketi'nden 24 Haziran seçim anketi! AK Parti ve Erdoğan bu rakamları daha önce görmemişti

İlginizi Çekebilir

Bakanlıktaki 'Gülen'in iadesi' belgelerini inceleyen CHP'li Özgür Özel'den ilk açıklama! Muharrem İnce iddia etmişti

Bakanlıktaki 'Gülen'in iadesi' belgelerini inceleyen CHP'li Özgür Özel'den ilk açıklama! Muharrem İnce iddia etmişti

Nagehan Alçı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın diplomasını köşesinden paylaştı

Nagehan Alçı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın diplomasını köşesinden paylaştı

Adalet Bakanı Gül'den af açıklaması: Gündemimizde değil

Adalet Bakanı Gül'den af açıklaması: Gündemimizde değil

Muharrem İnce'den 2. Ordu Komutanı İsmail Metin Temel için flaş sözler

Muharrem İnce'den 2. Ordu Komutanı İsmail Metin Temel için flaş sözler

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener görüşecek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener görüşecek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kemal Kılıçdaroğlu’nun toplantısında elektrik krizi

Kemal Kılıçdaroğlu’nun toplantısında elektrik krizi

Erdoğan, Ürdün Kralı ile telefonda görüştü

Erdoğan, Ürdün Kralı ile telefonda görüştü

İsmail Kahraman helallik istedi!

İsmail Kahraman helallik istedi!

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ: Muharrem İnce delikanlıysan çıkıp açıklarsın

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ: Muharrem İnce delikanlıysan çıkıp açıklarsın

Muharrem İnce'den sürpriz ziyaret

Muharrem İnce'den sürpriz ziyaret

Süleyman Soylu'dan Kemal Kılıçdaroğlu'nu kızdıracak açıklama!

Süleyman Soylu'dan Kemal Kılıçdaroğlu'nu kızdıracak açıklama!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.