CHP'nin cumhurbaşkanı adayı İnce Kocaeli'de

KOCAELİ (AA) - CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, "Sanayileşme, gelişme inşaatla değil fabrikayla olur, yatırımla olur. Türkiye'nin bu noktadan çıkışı sanayileşmeyle olacaktır. Bunu mutlaka başaracağız." dedi.

İnce, İzmit'teki 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen mitingde, Türkiye'de meraların, tarım alanlarının, denizlerin, sanayinin dörtte birinin ve genç nüfusun atıl olduğunu söyledi.

Bir takım faaliyeti olan sanayileşmenin içinde akıl, bilgi ve teknik organizasyon olduğunu dile getiren İnce, Türkiye'deki sanayide bir kalitesizlik bulunduğunu ve ilk işlerinin sanayideki kalitesizliği aşmak olacağını kaydetti.

Gelişmiş ülkelerin Türkiye'nin bugünkü kişi başı milli gelirini 1950'lerde yakaladığını aktaran İnce, "Biz 2018'de bile 10 bin dolarda değiliz. 453 milyar dolar borcumuz var, bunun 323 milyar dolarını Recep Erdoğan yaptı. Son 15 yılda üretim yerine ne yazık ki ithalatı seçtik, sanayiyi terk ettik, sanayicileri inşaatçı yaptık, düşük teknolojide kaldık. Sanayide yatırımımız yüzde 35'i düşük teknoloji, ne yazık ki yüzde 1'i yüksek teknolojidir." diye konuştu.