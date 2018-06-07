CHP'nin cumhurbaşkanı adayı İnce Kütahya'da

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, "Benim cumhurbaşkanlığım döneminde vatandaş kemer sıkmayacak, devlet kemer sıkacak." dedi.

İnce, Kütahya Zafer Meydanı'nda düzenlenen mitingde, sadece CHP'lilerin cumhurbaşkanı adayı olmadığını, CHP rozetini çıkardığını ve herkesin adayı olduğunu söyledi.

Meydanlarda kavga etmeyeceğini belirten İnce, şöyle konuştu:

"Meydanlarda 'gençler' diyorum, 'gelecek' diyorum, 'aş' diyorum, 'iş' diyorum, 'ekmek' diyorum. Erdoğan geliyor meydanlara kavga ediyor benimle. Kavga etmeyeceğim. 1,5 milyon imam hatip liseli çocuk var işsiz, onlara iş bulacağım diyorum. O utanmadan diyor ki 'Muharrem İnce imam hatipleri yıkacakmış.' diyor. Ayıp, dürüst ol biraz. Meydanlarda o sarayı senin başına yıkacağım dedim, kastettiğim şatafat. Sarayı niye yıkayım? Saraydaki kültürü, kafayı yıkacağım ben. O sarayı gençlere vereceğim, orayı bilim merkezi yapacağım."

Sosyal medyada yayınlanan montajlanmış fotoğraflarını alandakilere gösteren İnce, "Ben iş dedikçe iftiralara başladılar. Samsun'da sahnede bisiklete bindim, Uşak'ta traktöre bindim, Aydın'da zeybek oynadım. Sahnede bisiklete biniyorum, almışlar onu caminin içine yerleştirmişler, caminin içinde bisiklete biniyormuşum, traktörle camiye girmişim, camide oynuyormuşum. Ey Müslümanlar Türkiye'de 81 milyon Müslüman'dan herhangi birisi camide zeybek oynar mı? Şaşırdı bunlar." ifadesini kullandı.