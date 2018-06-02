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CHP'nin cumhurbaşkanı adayı İnce Malatya'da

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.06.2018 20:22 | Son Güncelleme

Muharrem İnce: "Yemin ettiğim gibi göreve başladığımda, OHAL hemen kaldırılacak. Mağduriyetleri gidereceğiz. Hiç kimsenin kuşkusu olmasın"

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, "Yemin ettiğim gibi göreve başladığımda, OHAL hemen kaldırılacak. Mağduriyetleri gidereceğiz. Hiç kimsenin kuşkusu olmasın." dedi.

İnce, Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin yanında bulunan alanda düzenlenen mitingde, Malatya'nın, Türkiye'de iki cumhurbaşkanı çıkaran tek il olduğunu söyledi.

Malatya'nın, "İsmet İnönü, Turgut Özal ve kayısı" demek olduğunu vurgulayan İnce, kayısının ise sadece bir meyve olmadığını, kızların çeyizi, öğrencilerin harçlığı ve anaların geçim kaynağı olduğunu anlattı.

İnce, seçilmesi durumunda kayısıyı mutlaka, alan bazlı desteklemenin içine alacaklarını ifade ederek, göreve gelmesi halinde, ülkede yerli ve milli ürünlerin kullanılacağını dile getirdi.

İnce, şöyle konuştu:

"Yemin ettiğim gibi göreve başladığımda, OHAL hemen kaldırılacak. Mağduriyetleri gidereceğiz. Hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Türkiye'de projemiz '3B'. Bunlardan birincisi barışacağız. Türk, Kürt, Alevi, Sünni olarak birleşeceğiz, tek şemsiye altında olacağız. İki, ekonomik olarak büyüyeceğiz. Nasıl büyüceğiz? Merkez Bankası bağımsız olacak, kamuda rüşvet olmayacak. Kurallar değişmeyecek, iş adamı yatırım yapmak istiyorsa kuralları bilecek. Ben size fizik öğretmeni olarak söz veriyorum, iyi mühendisler yetiştireceğiz ve büyüyeceğiz. Sonra adil bölüşeceğiz. Finlandiya'da en yüksek emekli maaşıyla en düşük arasındaki fark 2 kat. Türkiye'de 9 kat, olmaz. Bu adaletsizlik."

Seçildikten sonra yönlerini Avrupa Birliği'ne döneceklerini dile getiren İnce, yönetimlerinin de demokrasi olacağını kaydetti.

İnce, eğitime önem vereceklerini bildirerek, çocukların dindar olabileceklerini ancak kindar olmayacaklarını söyledi.

Emeklilikte yaşa takılanların sorununu çözeceğini savunan İnce, polis, öğretmen ve hemşirelere de 3 bin 600 ek gösterge vereceklerini sözlerine ekledi.

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CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce Malatya miting

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