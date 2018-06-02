CHP'nin cumhurbaşkanı adayı İnce Nevşehir'de

NEVŞEHİR (AA) - CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, "Türkiye'de yüz çalışandan 32'si kadın, bunun eşit olması lazım. Kadınların çalışmasında en büyük engel çocuk. O nedenle çocuğun bakımından başlayacağız. Her mahalleye bir kreş açacağız." dedi.

İnce, Diriliş Meydanı'nda düzenlediği mitingde yaptığı konuşmada, 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel'e yönelik eleştirilerde bulundu.

"Senin apoletlerini sökmezsem ben de Muharrem İnce değilim." diyen İnce, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı beni eleştirirken, masanın birinde 2. Ordu Komutanı oturuyor. Partililer alkışlıyor, bu general de alkışlıyor. Cumhurbaşkanı olduğumda, 30 Ağustos'ta emekliye ilk ayıracağım general o olacak. Bunu yapamazsın, Türk ordusunun düştüğü duruma bakın. Üçte biriniz gitmiş ilkokulu bile bitirmeyen FETÖ'ye diz çökmüşsünüz, bir kısmınız da Erdoğan'ın emrine girmişsiniz, siz siyasi partilerin değil Türk milletinin askerisiniz."

İnce, son günlerde, köprü konusunun da çok dillendirildiğini, bayramlarda Demirel tarafından yaptırılan köprüden ücretsiz, Erdoğan tarafından yaptırılan köprüden ise ücretli geçiş yapıldığını belirtti.