CHP'nin cumhurbaşkanı adayı İnce oldu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 24 Haziran'daki seçimlerde partilerinin cumhurbaşkanı adayının Yalova Milletvekili Muharrem İnce olduğunu açıkladı.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayının açıklandığı Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonu'ndaki programda, halk oyunu ve sinevizyon gösteri yapıldı. Daha sonra kürsüye gelen Kılıçdaroğlu, partilerinin cumhurbaşkanı adayını ilan etti.

"İzmir'in dağlarında çiçekler açar" marşı ile kürsüye gelen Kılıçdaroğlu, "25 Haziran'da sadece İzmir'in dağlarında değil, Türkiye'nin bütün dağlarında çiçekler açacak." dedi.

Tüm seçmenlerden bir bayram havası içerisinde sandığa gitmelerini isteyen Kılıçdaroğlu, 25 Haziran'da güzel günler göreceklerini söyledi.

Öğretmenlik mesleğinin önemine dikkati çeken Kılıçdaroğlu, bir öğretmenin Türkiye'nin sorunlarını çözmeye talip olduğunu belirterek İnce'yi kürsüye davet etti.

Kılıçdaroğlu, İnce'nin cumhurbaşkanı adayları olduğunu açıkladı.

Daha sonra söz alan İnce, tüm kesimleri kucaklayacağını belirterek, tarafsız bir cumhurbaşkanı olacağını söyledi ve parti rozetini Genel Başkan Kılıçdaroğlu'na teslim etti.

"80 milyonun cumhurbaşkanı olacağı için ona Türk bayrağı rozeti takıyorum" diyen Kılıçdaroğlu, İnce'nin yakasına Türk bayrağı rozeti taktı.

