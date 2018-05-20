CHP'nin cumhurbaşkanı adayı İnce Osmaniye'de

OSMANİYE (AA) - CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, "Partim arkamda hiç kuşkum yok ama yetmez. Sağ sol yok, herkesin oyunu istiyorum. Allah'ın izniyle bunu başaracağız, bunu görüyorum." dedi.

İnce, Masal Park miting alanında yaptığı konuşmada, ülkenin uzlaşmaya ihtiyacı olduğunu belirterek, "İşte onun için bu büyük uzlaşmayı sağlamaya çalışıyoruz. Bunu başaracağız." diye konuştu.

"CHP, Muharrem İnce'yi yalnız bıraktı" denildiğini ifade eden İnce, şunları söyledi:

"Bu yalanı niye uyduruyorlar onu anlatayım size. Bir, bunun yalan olduğunu o da biliyor çünkü 4 Mayıs günü aday olduğumda altı oklu rozeti çıkardım, Türk bayrağı astım. Dedim ki 'Sadece CHP'nin değil 81 milyonun cumhurbaşkanı olacağım.' 'Meydanlarda parti bayrağı değil, Türk bayrağı dalgalandırın.' dedik. Herkesi kucaklaşmak, bir büyük uzlaşma, şemsiye istiyoruz. Onlarsa şunu istiyor, 'Sen sadece CHP'nin oyuna talip ol, altı okla çık meydana. Bak parti de arkanda.' Partim arkamda hiç kuşkum yok ama yetmez. Sağ sol yok, herkesin oyunu istiyorum. Allah'ın izniyle bunu başaracağız, bunu görüyorum."