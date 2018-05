CHP'nin cumhurbaşkanı adayı İnce Osmaniye'de

24 Haziran'da seçim güvenliğini sağlayacaklarını ifade eden İnce, "Avukat arkadaşlarım cübbelerini arabalarında hazır etsinler. 24 Haziran'da her an çağırabilirim. 50 bin avukatla Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) gideceğiz eğer yanlış işe girişilirse. 24 Haziran'dan sonra hukuk güvenliği, can ve mal güvenliği, sınav güvenliği sağlayacağız." ifadesini kullandı.

- "Bu ülkenin eğitim sistemini bir yıl boyunca tartışacağız"

İnce, iş dünyası temsilcilerine seslenerek, "Bürokrasi, size engel olmayacak ve bir işe başladığınızda 3 ay sonra mevzuat değişecek, asla böyle bir şey olmayacak. Size yardımcı olacağız. Emir komutayla, polisiye tedbirlerle ekonomi yürümez." dedi.

Sorunları bildiğini aktaran İnce, bu ülkenin eğitim sistemini bir yıl boyunca tartışacaklarını söyledi.

Toplumun her kesiminin görüşlerine başvuracaklarının altını çizen İnce, şu değerlendirmede bulundu:

"Ülkücülerle tartışacağız. 'Gel bakalım kardeşim ne istiyorsun? Senin de çocuğun var, benim de çocuğum var.' Ülkücülerle, sosyalistlerle tartışacağız. Muhafazakarlara diyeceğiz ki 'Gel bakalım sen de görüşünü söyle'. Eğitimde bir ulusal uzlaşma sağlayacağız. Bu uzlaşmayı sağladıktan sonra yeni modele geçeceğiz. Asla dayatma yapmayacağız, dayatma yok, uzlaşma var. Büyük şemsiye var. Onu gerçekleştireceğiz."