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CHP'nin cumhurbaşkanı adayı İnce Sakarya'da

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.06.2018 16:41 | Son Güncelleme

Muharrem İnce: "Allah'ın izni, milletimizin isteğiyle cumhurbaşkanı olduğumda asla vatandaş kemer sıkmayacak, devlet kemer sıkacak" - "(Cumhurbaşkanlığı seçimi) Bu 35 günde gördüm ki ikinci tura kalmıyor, bu iş birinci turda bitiyor"

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, "Allah'ın izni, milletimizin isteğiyle cumhurbaşkanı olduğumda asla vatandaş kemer sıkmayacak, devlet kemer sıkacak." dedi.

İnce, Sakarya'da Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen mitingde, seçim sürecinde Türkiye'yi karış karış dolaştıklarını belirterek, bugün de Sakarya'nın ardından Kocaeli'ye geçeceğini söyledi.

Türkiye'de cari açığın 55 milyar dolar, işsizliğin yüzde 20, mutfaktaki enflasyonun yüzde 30'un üstü, doların 5 lira, ithalatın ise 250 milyar dolar olduğunu belirten Muharrem İnce, "Peki zihniyet ne? Savurganlık, israf. Bizim yapmamız gereken sadece bir seçim değil bir zihniyeti yok edeceğiz. İsraf ekonomisinden insaf ekonomisine geçeceğiz. Allah'ın izni, milletimizin isteğiyle cumhurbaşkanı olduğumda asla vatandaş kemer sıkmayacak, devlet kemer sıkacak. Türkiye'nin sorunlarını yorgun bir adam çözemez, taze kan lazım ülkeye." diye konuştu.

İnce, Türkiye'yi bir yıl içerisinde düze çıkaracağını savunarak, şöyle devam etti:

"Hukuk, bağımsız yargı, özgürlükler, adil mahkemeler, yatırım, üretim, bereketli topraklar, bacaları tüten fabrikalar, çağdaş ve hesap veren bir yönetim, geleceği düşünen bir eğitim, bütün bunları yapabiliriz. Bu arada çiftçimizi, üreticimizi unutacak halimiz yok. Allah'ın izniyle cumhurbaşkanı olduğumda çiftçiye mazot 3, fındık 15 lira olacak. Hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Asgari ücret 2 bin 200, en düşük emekli maaşı 1500 lira olacak."

- "Bu iş birinci turda bitecek"

Muharrem İnce, çocuk bezinden yüzde 18 KDV alınmasını da eleştirerek, "Erdoğan meydanlara gelip '3 çocuk yap, 5 çocuk yap' diyor. Çocuğun bezinden yüzde 18 KDV alıyorsun, sonra '5 çocuk yap' diyorsun. Senin görevin çocuk sayısını belirlemek değil senin görevin çocuk bezindeki KDV'yi düşürmek." ifadelerini kullandı.

İnce, 4 Mayıs'ta kampanyaya başlarken seçimin ikinci tura kalacağını düşündüğünü vurgulayarak, "Ama bu 35 günde gördüm ki ikinci tura kalmıyor, bu iş birinci turda bitiyor." şeklinde konuştu.

PARTNERYakaladığını görünce...Yakaladığını görünce...
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CHP Cumhurbaşkanı adayı muharrem ince

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