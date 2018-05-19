CHP'nin cumhurbaşkanı adayı İnce Sinop'ta

SİNOP (AA) - CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, "Eğitimde bir yıl içerisinde uzlaşacağız. AK Partililerle MHP'lilerle İYİ Partililer ile HDP'liler ve Saadet Partililerle uzlaşacağız. Kimseye dayatma yapmayacağız. Eğitimde bir uzlaşma, bir model olacak." dedi. Uğur Mumcu Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuşan İnce, cumhurbaşkanı seçilmesi halinde Türkiye'nin sorunlarını ilk olarak eğitim alanından çözmeye başlayacağını söyledi. Türk vatandaşlarının bir Alman veya Fransız çocuğundan daha az zeki olmadığını vurgulayan İnce, eğitimde sil baştan yeni bir model yapacaklarını dile getirdi. İnce, eğitimde "Ben cumhurbaşkanıyım istediğimi yaparım" mantığının kabul edilemez olduğunu belirterek, şöyle konuştu: "Eğitimde bir yıl içerisinde uzlaşacağız. AK Partililerle MHP'lilerle İYİ Partililerle HDP'liler ve Saadet Partililerle uzlaşacağız. Kimseye dayatma yapmayacağız. Eğitimde bir uzlaşma, bir model olacak. Gel bakalım kardeşim, biz çocuğumuza ne öğretmek istiyoruz. Matematikse matematik, ne öğretmek istiyoruz yabancı dil. Aklın yolu birdir. Adı ne bunun, Milli Eğitim Bakanlığı. İki bakanlıkta 'milli' var. Uzlaşarak yapacağız, dayatarak değil. Sen din eğitimimi istiyorsun, sana din eğitimi vereceğiz. Sen zorunlu din eğitimi istemiyor musun? Tartışacağız, bulacağız bir yolunu. Modern dünya ne yapıyorsa onu yapacağız. Modern dünya diyor ki eğitim anne karnında başlar. Hamile kadının beslenmesi, spor yapması, bütün bunlar eğitimin bir parçasıdır. Sağlıklı nesiller yetiştireceğiz."

- "Yargıç kimsenin önünde ayağa kalkmaz" İnce, cumhurbaşkanının önünde düğme ilikleyen yargıdan ülkeye hayır gelmeyeceğini, bu sistemi mutlaka değiştireceklerini söyledi. Cumhurbaşkanı olması halinde yüksek yargı mensuplarının kendisi salona girdiğinde ayağa kalkmayacağını vurgulayan İnce, "Yargıç kimsenin önünde ayağa kalkmaz. Cumhurbaşkanı olsan dahi ayağa kalkmaz. Bana soruyorlar, 'Tayyip Erdoğan'ı yargılayacak mısın? Hayır, benim öyle bir görevim yok ama benim adil, bağımsız, tarafsız bir yargı oluşturma görevim var. Bu yargı düzenini kuracağız. Bu yargı düzeni gerekirse Erdoğan'ı yargılar, gerekirse beni yargılar, herkesi yargılayabilecek. Bu yargı düzenini mutlaka kuracağız." diye konuştu. - "İş bulamayan mezun öğrenciye iki yıl kredi vereceğiz" Üniversiteyi bitiren ancak iş bulmayan öğrencilere iki süreyle daha öğrenci kredisi ödemeye devam edeceklerini dile getiren İnce, "parayı nereden bulacaksın" diye soranlara da bu konuda gereken cevabı vermeye hazır olduğunu kaydetti. Ülkenin 4 milyon Suriyeliye 40 milyar dolar harcadığını belirten İnce, şöyle devam etti: